Que tipo de test Covid conviene hacer según el caso

Luego de un repunte de contagios de Covid las últimas semanas, los datos oficiales sobre la última que muestran una baja que permiten suponer la posibilidad de que esté comenzando a ceder.

Ante esta situación y en un contexto de mayor movilidad muchos buscan saber si efectivamente tienen el virus para evitar contagios, ya sea que presenten síntomas o no y buscan hacerse un test. Asimismo, con el traslado por las vacaciones, sobre todo si se tiene pensado salir del país, también hay muchas personas que se realizan el test de detección del virus Sars CoV-2 porque se los solicitan o por seguridad.

El asunto es qué tipo de test hay disponibles y cual conviene hacer según las circunstancias.

Gustavo Yapur, presidente de la Asociación de Bioquímicos de Mendoza explicó que hacerlos en un laboratorio es más seguro ya que hay un factor elemental: en el caso de los autotest que se venden en farmacias, si la muestra no se toma adecuadamente, pueden dar un resultado erróneo. De todas formas, hoy lo que más se usan son los test rápidos de antígenos que ofrece resultados en menos de media hora.

Tipos de test

Los test de antígenos son menos confiables pero tienen a favor la velocidad de respuesta. Pueden dar negativo aunque se tenga el virus y por ello hay quienes, ante la sospecha, indican luego un PCR. Sin embargo, aseguran que no dan falsos positivos.

Hay tres tipos de test que se utilizan para hacer diagnóstico en Argentina: de antígenos, PCR y de amplificación isotérmica mediada por bucle o Lamp. Así lo detalló a Telam la viróloga Andrea Gamarnik, investigadora superior del Conicet en la Fundación Instituto Leloir (FIL).

Los de antígenos son las pruebas rápidas que utilizan los gobiernos, laboratorios y los autotest.

La experta explicó que los test de antígenos detectan la presencia del virus, en particular, de una proteína que se encuentra en la partícula viral. Ante la presencia, el resultado es positivo.

Sin embargo, la sensibilidad de las pruebas disminuye ante poca carga viral. Por ello, si el contagio es reciente y el usuario tiene poca carga viral es probable que el test de antígenos dé un resultado negativo. También puede dar negativo si el virus se multiplicó poco por el efecto, por ejemplo, de las vacunas. Por el contrario, las PCR son mucho más sensibles y por eso son las más confiables.

“Para detectar mejor la infección, se debe repetir la prueba de antígenos con resultado negativo con un intervalo de al menos 48 horas (esto se conoce como pruebas seriadas)”, recomiendan los CDC de Estados Unidos.

Que test es mejor para cada caso

“Conviene hacer un test rápido que es más económico”, dijo Yapur pero aclaró que si ya pasaron más de 5 días desde el inicio de los síntomas se debe hacer PCR. De todas formas eso lo evaluará e informará el profesional en el momento. Esta es una opción práctica cuando se ha estado con un contacto estrecho y se quiere descartar el contagio o cuando hay reuniones o viajes en el corto plazo y se quiere evitar diseminar el virus.

El bioquímico explicó que el autotest de la farmacia debe ser realizado dentro de los tres días de inicio de los síntomas porque si no baja la carga viral. Asimismo mencionó: “Para viajes no sirve el de las farmacias, conviene hacer en laboratorio porque el de la farmacia puede dar errores, la gente se junta y contagia, después igual hay que confirmarlo”.

Dijo que no es que no sea confiable el autotest, ya que el reactivo está aprobado por Anmat. Según señaló el problema deviene de que los usuarios toman mal la muestra. De todas formas, para el ingreso a Chile por ejemplo, se pide certificado de vacunación contra el Covid-19 y si no se tiene, PCR negativo que tenga menos de 48 horas.

Gamarnik señaló que el test se puede hacer después del tercer día de contacto con el virus o cuando aparecen los síntomas, si el test de antígenos da negativo pero se sospecha el contagio se hace la PCR para asegurarse de que el resultado sea negativo.

Un test rápido de antígenos de manera particular puede costar entre 3.000 y 4.500 pesos, mientras que habrá que erogar 6.000 pesos por un PCR.

Yapur dijo que algunas obras sociales lo cubren.

Cabe recordar que en ciertos casos se puede acceder a testeos gratuitos en efectores públicos. En hospitales hay unidades de vigilancia y también pueden realizarse diagnósticos en los centros de salud, pero no se hace testeo masivo. Pueden hacerlo allí personas que cumplan con los criterios de caso y las siguientes particularidades:

- mayores de 50 años

-personas con enfermedades de base o condiciones de riesgo

-personas embarazadas

-personas de residencias de larga estancia

-personal de salud

- personas internadas o que deban ser internadas

- personas con comorbilidades: enfermedades crónicas, principalmente aquellas severas o mal controladas: cardíacas, respiratorias, renales, endócrino-metabólicas; con imunocompromiso o Síndrome de Down.