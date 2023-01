Se triplicó la demanda de testeos por Covid

La demanda de test para detectar Covid en los laboratorios se triplicó los últimos días. Desde hace semanas se aprecia un aumento de la circulación del virus, sin embargo, a diferencia de lo que sucedía en la etapa más crítica, solo un determinado segmento puede acceder al testeo gratuito que realiza el estado. El resto debe hacerlo a través de su obra social o pagarlo de manera particular.

“Ha aumentado la demanda y el porcentaje de positividad”, aseguró Gustavo Yapur, presidente de la Asociación de Bioquímicos de Mendoza.

A quienes presentan síntomas se suman quienes los hacen de manera preventiva ante la posibilidad de contagiar si, por ejemplo, tuvieron una reunión en los festejos de fin de año o se estará en contacto con personas de riesgo. Pero además, en esta época del año hay una parte de la demanda asociada a la necesidad de viajar. Para cruzar a Chile se solicita certificado de vacunación contra el Covid-19 y de no tenerlo, PCR negativo que tenga menos de 48 horas.

El repunte de la demanda más notorio se inició los primeros días de diciembre y se profundizó luego de mediados de mes.

Yapur destacó que está dando una positividad alta, es decir que tiene el virus una buena proporción de quienes se testean: entre quienes van por demanda espontánea (no por viaje) alrededor del 40%, mientras que dijo que hasta hace varias semanas “era uno cada tanto”.

De hecho, el último informe del Ministerio de Salud de la provincia expresó una positividad de 46%: entre el 26 de diciembre y el 1 de enero dieron positivo 2.165 personas entre 4.700 determinaciones.

“La positividad está dando con alta carga viral y eso es preocupante porque es más contagioso”, señaló y dijo que la carga viral es similar a la que se apreciaba en la última ola. De hecho, tal cual han señalado las autoridades de salud de la provincia, la variante que circula actualmente es la misma de la tercera y última ola que tuvo pico en enero de 2022.

La ministra de Salud, Ana María Nadal advirtió hace unos días que las características de este nuevo repunte son iguales a aquella, cuando se produjo un récord de contagios. Negó que esté circulando una nueva variante en Mendoza ya que en los análisis que hacen se sigue presentando ómicron, la misma de la última ola y en este sentido con las mismas particularidades. Sin embargo se han detectado nuevas subvariantes.

Falta de autotest

La mayor demanda de test en laboratorios puede haber recibido el coletazo de las dificultades para conseguir autotest en farmacias.

Es que ante la mayor solicitud comenzaron a faltar. Hay que agregar que sobre el fin de año hay muchas reuniones y las personas pueden haber buscado descartar la infección. En ese mismo plano hay que considerar que tras los encuentros pueden generarse más contagios y esas consecuencias se verán por estos días.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

“Mi hijo había estado en contacto con su papá que luego dio positivo, nos aislamos el fin de semana del 24, el lunes 26 empecé con síntomas y le pedí a mi hermano conseguir el autotest: fue a tres farmacias y no consiguió. En una de ellas, donde el papá de mi hijo sí había conseguido dos días antes, ya no había”, contó Flavia.

“El martes por la mañana me sentía peor - continuó- empecé a llamar a farmacias y me dijeron que no tenían y que no se estaban consiguiendo”

Como estaba cerca de la reunión de fin de año, quería compartir con su familia y ya había pasado sola el 24, decidió pedir un PCR a domicilio que le costó 7.500 pesos y el resultado demoró 24 horas.

Ante la consulta de Los Andes, Mario Valestra, presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza informó que la semana pasada empezaron a llegar a las droguerías los autotest y la disponibilidad comenzaba a normalizarse.

Qué conviene hacer

Un test rápido de antígenos de manera particular puede costar entre 3.000 y 4.500 pesos, mientras que habrá que erogar 6.000 pesos por un PCR.

Yapur dijo que algunas obras sociales lo cubren.

“Conviene hacer un test rápido que es más económico”, dijo el bioquímico pero aclaró que si ya pasaron más de 5 días desde el inicio de los síntomas se debe hacer PCR. De todas formas eso lo evaluará e informará el profesional en el momento.

Explicó que el autotest de la farmacia debe ser realizado dentro de los tres días de inicio de los síntomas porque si no baja la carga viral. Asimismo mencionó: “Para viajes no sirve el de las farmacias, conviene hacer en laboratorio porque el de la farmacia puede dar errores, la gente se junta y contagia, después igual hay que confirmarlo”,

Dijo que no es que no sea confiable el autotest, ya que el reactivo está aprobado por Anmat. Según señaló el problema deviene de que los usuarios toman mal la muestra.

Cabe recordar que en ciertos casos se puede acceder a testeos gratuitos en efectores públicos. En hospitales hay unidades de vigilancia y también pueden realizarse diagnósticos en los centros de salud, pero no se hace testeo masivo. Pueden hacerlo allí personas que cumplan con los criterios de caso y las siguientes particularidades:

- mayores de 50 años

-personas con enfermedades de base o condiciones de riesgo

-personas embarazadas

-personas de residencias de larga estancia

-personal de salud

- personas internadas o que deban ser internadas

- personas con comorbilidades: enfermedades crónicas, principalmente aquellas severas o mal controladas: cardíacas, respiratorias, renales, endócrino-metabólicas; con imunocompromiso o Síndrome de Down.