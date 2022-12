Fin de semana largo: cuáles son los requisitos para viajar a Chile

El próximo jueves comienza el fin de semana extra largo y varios mendocinos optan por viajar a Chile para pasar las jornadas de descanso. Desde finales de septiembre, el sistema fronterizo del paso internacional Cristo Redentor recuperó la normalidad como antes de la pandemia. De esta forma se unifica el trámite: solo hace falta pasar por el complejo de Los Libertadores (ida) y por Horcones (vuelta) para los ciudadanos argentinos.

Los cambios llegan después de meses de quejas de los automovilistas, ya que las demoras podían superar las seis horas debido al doble trámite que había que realizar para entrar y salir.

Así, con el trámite aduanero unificado, hay gran expectativa desde turismo. Desde el sector no solo ven con buenos ojos este fin de semana si no también el tan esperado verano.

Requisitos para cruzar a Chile. / Foto: Archivo / Los Andes

QUÉ NECESITO PARA CRUZAR A CHILE

Según lo informado por el Gobierno de Chile, las únicas exigencias para entrar al país son:

- Documento de identidad.

- Certificado de vacunación contra el Covid-19. Caso contrario: PCR negativo que tenga menos de 48 horas.

Ya no se pide barbijo para circular ni pase de movilidad. No es obligatorio contar con un seguro de salud, no obstante, las autoridades chilenas recomiendan viajar con uno que posea cobertura para SARS CoV 2 (COVID19).

Por otro lado, algunos turistas, optan por adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (Soapex) en caso de alguna eventualidad con los vehículos particulares.

Cómo estará el tiempo este fin de semana largo en Viña del Mar.

PRONÓSTICO

Para aquellos que viajen al vecino país, más precisamente a la localidad de Viña del Mar, se encontrarán con jornadas agradables. El pronóstico extendido indica:

- Jueves: intervalos nubosos. Máxima: 24°

- Viernes: intervalos nubosos. Máxima: 23°

- Sábado: soleado. Máxima: 26°

- Domingo: soleado. Máxima: 24°

¿Por qué es feriado jueves y viernes?

El jueves 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María. Con fines turístico, el viernes 9 también es feriado y de esta forma se establece el último fin de semana largo del año. El próximo será en febrero por Carnavales.