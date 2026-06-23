23 de junio de 2026 - 21:05

Nunca digas esta simple palabra cuando llamen desde un número desconocido: es fraude telefónico a futuro

A veces no son estafas, pero las llamadas desconocidas o spam provocan desconfianza. Una simple palabra puede perjudicarnos cuando es dudosa.

Una palabra muy común como respuesta durante una llamada puede ser utilizada de forma engañosa.

Una palabra muy común como respuesta durante una llamada puede ser utilizada de forma engañosa.

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WEB
Por Lucas Vasquez

Recibir llamadas de números desconocidos forma parte de la rutina diaria. Aunque en algunos casos se trata de empresas, servicios o contactos legítimos, también existen estafadores que aprovechan esos llamados para intentar obtener información o manipular conversaciones con fines fraudulentos. Una simple palabra puede comprometer decisiones a futuro.

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Una de las recomendaciones más repetidas por organismos de defensa del consumidor es evitar responder con un simple "sí" cuando una persona desconocida realiza preguntas al inicio de la llamada. Si bien decir esa palabra no implica por sí solo aceptar un contrato, algunos delincuentes intentan grabar respuestas para utilizarlas de manera engañosa dentro de otras conversaciones editadas.

fraude telefónico
Este tipo de maniobras buscan generar confusión y presionar a la víctima para que pague.

Este tipo de maniobras buscan generar confusión y presionar a la víctima para que pague.

¿Cómo funciona la estafa telefónica del "sí"?

Según alertan distintos organismos de protección al consumidor, el mecanismo comienza con una llamada de un número desconocido. La persona que se comunica suele formular preguntas aparentemente inocentes, como "¿Me escucha?" o "¿Es usted el titular?", buscando que la víctima responda con un "sí" claro.

De acuerdo con estas advertencias, los estafadores pueden grabar la conversación e intentar manipular ese audio para hacerlo parecer parte de una supuesta aceptación de un servicio o una compra. Posteriormente, algunas víctimas reciben facturas, reclamos de pago o incluso amenazas relacionadas con deudas inexistentes.

Es importante señalar que una grabación aislada diciendo "sí" no constituye, por sí sola, prueba suficiente de un contrato válido.

fraude telefónico
Es indispensable conocer qué soluciones son claves para reducir riesgos.

Es indispensable conocer qué soluciones son claves para reducir riesgos.

Cómo protegerse cuando llama un número desconocido

Para reducir el riesgo de caer en este tipo de engaños, es importante mantener la calma y responder de forma más específica.

Algunas medidas útiles son:

  • Responder con frases completas, por ejemplo: "Lo escucho perfectamente" en lugar de decir solo "sí".
  • Preguntar quién llama y el motivo de la comunicación.
  • Indicar con firmeza que no se está interesado si se trata de una oferta comercial.
  • Cortar la llamada si la conversación resulta sospechosa o genera desconfianza.
  • No proporcionar datos personales, bancarios ni códigos de verificación.

Además, conviene tomar nota de la mayor cantidad de información posible:

  • Nombre de quien llamó.
  • Empresa que dice representar.
  • Fecha y hora.
  • Número telefónico.
  • Contenido de la conversación.
fraude telefónico

Aunque responder "sí" no significa automáticamente aceptar un contrato, utilizar respuestas más completas y verificar siempre quién está del otro lado del teléfono ayuda a disminuir las posibilidades de ser víctima de este tipo de fraudes.

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