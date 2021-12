Qué se sabe hasta el momento de los 3 casos sospechosos de Ómicron en Mendoza

La tercera ola de la pandemia de coronavirus está en expansión en el país y, como ya ha quedado en evidencia, las cepas Delta y Ómicron comienzan a posicionarse como las dominantes. Hace unos días se encendieron algunas alarmas sanitarias en Mendoza, luego de que se detectaran 3 casos sospechosos de la variante Ómicron (la más reciente y resistente registrada).

Se trata de 3 personas que integran un mismo grupo y que llegaron procedentes de la provincia de Córdoba, jurisdiccón en que justamente la Ómicron ha tomado un fuerte protagonismo y comienza a posicionarse como dominante. Y si bien aún resta la confirmación de que se trata de la más reciente mutación del Covid-19, lo cierto es que todo parece indicar que así es.

Las 3 personas con síntomas de Covid-19 que están en estudio como posibles casos de Ómicron están aisladas y en buen estado de salud. Tenían el esquema de vacunación completo. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

“Se trata de 3 personas que venían de Córdoba, llegaron a Mendoza en los últimos días y presentaron síntomas de Covid-19. Al ser personas que ya tenían las dos dosis de la vacuna, se los comienza a considerar como posibles casos de Ómicron, ya que Córdoba es una provincia con presencia importante de esta variante. Además, el hecho de que presenten síntomas pese a ya estar vacunados, también lleva a que se los considere como sospechosos de estas vartiantes, ya que la vacuna es permeable a ellas”, destacaron fuentes sanitarias.

Aislados y a la espera

Los tres casos que están en estudio -son tres turistas cordobeses que llegaron a Mendoza- se encuentran aislados (como ocurriría con cualquier persona con sintomatología, independientemente de la cepa) y en buen estado de salud. Las muestras, en tanto, fueron enviadas a los laboratorios del Instituto Malbrán (Buenos Aires), donde deberán corroborar si son casos de la cepa Ómicron o no.

Desde el Ministerio de Salud de Mendoza, en tanto, confirmaron que aún no están los resultados definitivos de estas muestras. No obstante, indicaron que en las 3 personas no se evidenció nada atípico ni extraordinario en comparación con otros casos que ya hayan presentado síntomas y se haya confirmado el diagnóstico de coronavirus positivo, independientemente de la cepa o variante.

La ministra de Salud, Ana María Nadal confirmó que los casos fueron identificados con pruebas PCR in house.

El martes, la La ministra de Salud, Ana María Nadal confirmó la existencia de estos 3 casos sospechosos e indicó que fueron identificados a través de la técnica PCR in house. Se trata de la metodología que lleva adelante la Provincia con turistas que llegan a Mendoza y, de acuerdo a lo expresado por Nadal, tiene un alto grado de seguridad.