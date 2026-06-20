20 de junio de 2026 - 10:06

Mal tiempo en alta montaña: el estado actualizado del Paso Cristo Redentor y Pehuenche

El principal paso a Chile se encuentra abierto para todo tipo de vehículos y la portación de cadenas es obligatoria.

El paso a Chile Cristo Redentor se encuentra habilitado desde el viernes.

El paso a Chile Cristo Redentor se encuentra habilitado desde el viernes.

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Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Paso Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, mientras que el Paso Internacional Pehuenche permanece cerrado de manera preventiva debido a las adversas condiciones meteorológicas en territorio chileno.

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Tras permanecer cerrado durante toda la jornada del jueves a raíz de las intensas nevadas registradas en la alta montaña, la Coordinación del Centro de Frontera del Paso Internacional Cristo Redentor confirmó la reapertura del corredor para transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares.

Habilitan el paso a Chile con portación obligatoria de cadenas
Paso a Chile habilitado, pero con portación obligatoria de cadenas.

Paso a Chile habilitado, pero con portación obligatoria de cadenas.

Asimismo, se recordó que el horario de circulación de invierno es de 9 a 21 (hora argentina) y de 8 a 20 (hora chilena). Además, la portación de cadenas continúa siendo obligatoria para todos los vehículos que transiten por la zona cordillerana.

Las temperaturas registradas durante la mañana reflejan las condiciones invernales en la cordillera: Uspallata marcó 4°C, Punta de Vacas -7°C, Puente del Inca -10°C y Las Cuevas -11°C.

Paso Pehuenche: cerrado

En paralelo, la Coordinación del Centro de Frontera Pehuenche informó que el paso internacional ubicado en el sur mendocino permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. La medida fue adoptada de manera preventiva ante una alerta temprana por condiciones meteorológicas adversas en el sector chileno.

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