20 de junio de 2026 - 08:45

Ascenso de la temperatura y alerta por Zonda: el pronóstico para este sábado

Para hoy rige alerta amarilla por zonda en precordillera que provocará que la máxima sea mayor a la que se registró en el día de ayer.

Ascenso de la temperatura y alerta por Zonda: el pronóstico para este sábado.

Ascenso de la temperatura y alerta por Zonda: el pronóstico para este sábado.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tras un viernes que se hizo sentir por el frío, para este sábado, feriado nacional por el Día de la Bandera, se espera un leve ascenso de la temperatura pero el ambiente fresco seguirá dominando las jornadas.

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Se viene un fin de semana con Zonda y nevadas en alta montaña y el inicio del invierno traerá una ola polar

Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, el cielo se presentará parcialmente nublado durante el día. Sin embargo, la atención estará puesta en la montaña: se mantiene una alerta por condiciones de viento Zonda en la zona de la precordillera y se prevén nevadas en la cordillera, lo que podría complicar la transitabilidad en los pasos internacionales.

Para este sábado, la temperatura máxima alcanzará los 18°C, mientras que la mínima registrada en las primeras horas de la mañana fue de 4°C.

Además, rige alerta amarilla por viento y viento Zonda en gran parte del oeste mendocino: Las Heras, Luján, Tupungato, Junín, Tunuyan, San Carlos, Malargüe y oeste de San Rafael.

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El mapa de la alerta amarilla por viento y viento zonda de este s&aacute;bado.&nbsp;

El mapa de la alerta amarilla por viento y viento zonda de este sábado.

Pronóstico para el domingo: vuelve el frío polar

La tregua térmica durará poco. Para el domingo, anticipan un nuevo cambio de tiempo debido al ingreso de vientos del sector sur, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura.

El cielo estará parcialmente nublado e inestable. La máxima será de 12°C, mientras que la mínima será de 3°C.

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