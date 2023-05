Qué es ser sapiosexual, la preferencia que dice sentir la actriz Sophie Marceau

La actriz Sophie Danièle Sylvie Maupu, más conocida como Sophie Marceau, ha vuelto a acaparar los titulares gracias a sus recientes declaraciones sobre su orientación sexual. Durante una entrevista con el medio Libération para promocionar su nuevo libro de poemas, La Souterraine (La clandestinidad), la reconocida actriz francesa reveló ser “sapiosexual”, generando un gran revuelo en el mundo del espectáculo.

La sapiosexualidad va más allá de una simple atracción física, se trata de sentirse atraído por personas que se consideran intelectualmente interesantes, basándose en la profundidad y calidad de las conversaciones.

Es decir, las personas sapiosexuales encuentran fascinante la inteligencia en sus diversas manifestaciones, ya sea en el ámbito lógico-matemático, lingüístico, interpersonal, entre otros.

Según el exitoso libro Sapiens. De animales a dioses escrito por Yuval Noah Harari, es más común que las mujeres sean sapiosexuales debido a que son estimuladas principalmente a través del oído y el tacto, mientras que los hombres tienden a ser más visuales en su estimulación.

No obstante, esta atracción por la inteligencia trasciende las diferencias de sexo.

Actriz francesa.

A principios de este mes, Marco Antonio Regil (un conductor de programas de televisión mexicano) también se definió como sapiosexual, pues aseguró que él no se siente atraído por el físico o por el sexo de las personas, si no por el tipo de conversaciones que puede tener con ellas.

También reveló que le gusta conocer mujeres que hayan tenido cierto proceso de autoconocimiento, esta conversación ocurrió durante la entrevista que le realizó Pati Chapoy. Esto fue lo que explicó el presentador de Escape Perfecto: “Una mujer que trabaje en sí misma habla diferente, existe un término que no muchos conocen que se llama sapiosexual, sapio es de mente y sexual. O sea a mí me excita una conversación inteligente y consciente, a mí me gustan las mujeres conscientes y me gustan los amigos conscientes, incluso me gusta compartir con gente consciente”.