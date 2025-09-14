Pronóstico en Mendoza: temperatura en incremento en el arranque de la semana

En los próximos días, la temperatura máxima rondará los 30°C. Para el miércoles prevén "tormentas aisladas".

A una semana de la llegada de la primavera, las jornadas agradables ya se hacen sentir en Argentina. Mientras tanto, Mendoza es un caso aparte, ya que las alertas anteriores por el Zonda movilizó de manera diferente a los mendocinos.

Para este lunes, la Dirección de Contingencias Climáticas anticipó: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera". La mínima rondará los 8°C y la máxima los 25°C.

Para más detalles consultá el pronóstico extendido en nuestra página: https://t.co/y94E5HyT5F #MendozaGobierno #MinisterioDeProduccion #ContingenciasClimaticas pic.twitter.com/0neYnd2lxe — Contingencias Climáticas Mendoza (@ContingenciasDA) September 14, 2025 Respecto a lo que sucederá en Alta montaña, la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) describió: "Poca nubosidad y vientos moderados del norte. Nevadas durante la madrugada en la zona Centro y Sur, con mejoría posterior".

El pronóstico extendido también prevé para el martes "algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera". La mínima se ubicaría en los 10°C y la máxima en los 27°C.

Caso aparte será el miércoles, con "nubosidad variable" y "tormentas aisladas". Sin embargo, en la jornada la temperatura máxima llegaría a los 28°C.