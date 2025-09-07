Pronóstico en Mendoza: cielo despejado y ascenso de la temperatura para este lunes

Tras el aumento de la nubosidad y el descenso de la temperatura de este domingo, la semana arrancará con un giro climático. Cada vez más cerca de la primavera, el tiempo en Mendoza comienza a "adaptarse" a la nueva temporada.
Las próximas jornadas se transitarán como días primaverales en Mendoza.
Desde la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) detallaron el pronóstico para mañana. "Cielo despejado a algo nublado con ascenso de la temperatura", informaron. La máxima será de 21°C y la mínima de 6°C.
Además reportaron cómo serán las condiciones climáticas en Alta montaña: "Nubosidad variable. Probabilidad de nevadas débiles y aisladas por la noche".
El martes continuará la tendencia de incremento de la temperatura con 25°C de máxima y poca nubosidad. Así lo notificó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).