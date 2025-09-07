7 de septiembre de 2025 - 21:01

Pronóstico en Mendoza: cielo despejado y ascenso de la temperatura para este lunes

Las próximas jornadas se transitarán como días primaverales en Mendoza.

Cielo despejado en Mendoza para este lunes.

Cielo despejado en Mendoza para este lunes.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tras el aumento de la nubosidad y el descenso de la temperatura de este domingo, la semana arrancará con un giro climático. Cada vez más cerca de la primavera, el tiempo en Mendoza comienza a "adaptarse" a la nueva temporada.

Leé además

Comienza el evento creativo más importante de la región.

Comecoco 2025: Mendoza se convierte en la capital de las Industrias Creativas

Por Carina Bruzzone
Educación técnica: debe tener una mirada sostenible.

La sostenibilidad en la educación superior técnica: un desafío ineludible para Mendoza

Por Pablo Aceña

Desde la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) detallaron el pronóstico para mañana. "Cielo despejado a algo nublado con ascenso de la temperatura", informaron. La máxima será de 21°C y la mínima de 6°C.

Verano en Mendoza. El Servicio Meteorologico Nacional anuncio para esta jornada aumento de temperatura, con probabilidad de precipitaciones aisladas hacia la noche. calor, clima, tiempo, termometro, verano, calor, nublado, nube, soleado, lluvia pronostico
Mendoza en la antesala de la primavera. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Mendoza en la antesala de la primavera. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Además reportaron cómo serán las condiciones climáticas en Alta montaña: "Nubosidad variable. Probabilidad de nevadas débiles y aisladas por la noche".

El martes continuará la tendencia de incremento de la temperatura con 25°C de máxima y poca nubosidad. Así lo notificó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fresco y agradable: el pronóstico para este jueves en Mendoza

Pronóstico en Mendoza: jueves fresco pero anticipan un gran cambio para el fin de semana

Por Redacción Sociedad
Se espera una tormenta histórica en Mendoza

Tormenta de Santa Rosa "histórica" en Mendoza: lloverá en un día el doble que el récord mensual

Por Rodrigo Cuello
Elecciones en Buenos Aires: qué pasa si no voy a votar.

Elecciones en Buenos Aires: qué pasa si no voy a votar

Por Redacción Sociedad
Buen tiempo y  temperaturas agradables para disfrutar el fin de semana en Mendoza

Temperaturas agradables en Mendoza a la espera de la primavera: de cuánto será la máxima

Por Redacción Sociedad