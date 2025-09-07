Pronóstico en Mendoza: cielo despejado y ascenso de la temperatura para este lunes

Las próximas jornadas se transitarán como días primaverales en Mendoza.

Tras el aumento de la nubosidad y el descenso de la temperatura de este domingo, la semana arrancará con un giro climático. Cada vez más cerca de la primavera, el tiempo en Mendoza comienza a "adaptarse" a la nueva temporada.

Desde la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) detallaron el pronóstico para mañana. "Cielo despejado a algo nublado con ascenso de la temperatura", informaron. La máxima será de 21°C y la mínima de 6°C.

Verano en Mendoza. El Servicio Meteorologico Nacional anuncio para esta jornada aumento de temperatura, con probabilidad de precipitaciones aisladas hacia la noche. calor, clima, tiempo, termometro, verano, calor, nublado, nube, soleado, lluvia pronostico Mendoza en la antesala de la primavera. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes Además reportaron cómo serán las condiciones climáticas en Alta montaña: "Nubosidad variable. Probabilidad de nevadas débiles y aisladas por la noche".