Pronóstico en Mendoza: lunes con neblinas matinales y leve ascenso de la temperatura

La Dirección de Contingencias Climáticas informó que este lunes se presentará con nubosidad variable , un leve ascenso de la temperatura y neblinas durante las primeras horas de la mañana en distintos sectores de la provincia.

Descenso de la temperatura y nubosidad en Mendoza: así estará el tiempo este viernes

Domingo frío y con nubosidad variable en Mendoza: la máxima se mantendrá baja

De acuerdo con el pronóstico oficial, se esperan vientos leves del noreste para mañana , mientras que en la cordillera el cielo permanecerá parcialmente nublado . La temperatura oscilará entre una mínima de 1°C y una máxima de 16°C .

Por su parte, la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) indicó que durante la mañana podrían registrarse neblinas en el Valle de Uco y la zona Este . Además, advirtió sobre heladas generalizadas en San Rafael y General Alvear , mientras que en otros sectores se prevén heladas parciales.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas , el martes continuará con condiciones similares, con cielo parcialmente nublado , poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste y neblinas matinales . También se pronostican nevadas en la cordillera , con una mínima de 3°C y una máxima de 16°C .

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Para el miércoles , el organismo prevé una jornada mayormente nublada , con un leve ascenso térmico y vientos leves del noreste . Además, se esperan nevadas en el sector sur de la cordillera . La temperatura irá de 1°C a 17°C .

En tanto, el jueves persistirá el cielo mayormente nublado, con vientos moderados del sudeste y nevadas en la cordillera. La máxima alcanzará los 18°C, mientras que la mínima será de 5°C.

Condiciones en alta montaña

La Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) informó que para este lunes se espera un panorama algo a parcialmente nublado en alta montaña, con frío moderado.

Las temperaturas previstas para ese sector serán de una máxima de 4°C y una mínima de -12°C.