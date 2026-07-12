12 de julio de 2026 - 22:19

Pronóstico en Mendoza: lunes con neblinas matinales y leve ascenso de la temperatura

Según los organismos meteorológicos provinciales, Mendoza iniciará la semana con máxima de 16°C, neblinas en distintas zonas, heladas en el sur y nevadas previstas en la cordillera durante los próximos días.

Nubosidad variable con leve ascenso de la temperatura en Mendoza para este lunes.

Nubosidad variable con leve ascenso de la temperatura en Mendoza para este lunes.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Dirección de Contingencias Climáticas informó que este lunes se presentará con nubosidad variable, un leve ascenso de la temperatura y neblinas durante las primeras horas de la mañana en distintos sectores de la provincia.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, se esperan vientos leves del noreste para mañana, mientras que en la cordillera el cielo permanecerá parcialmente nublado. La temperatura oscilará entre una mínima de 1°C y una máxima de 16°C.

Por su parte, la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) indicó que durante la mañana podrían registrarse neblinas en el Valle de Uco y la zona Este. Además, advirtió sobre heladas generalizadas en San Rafael y General Alvear, mientras que en otros sectores se prevén heladas parciales.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, el martes continuará con condiciones similares, con cielo parcialmente nublado, poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste y neblinas matinales. También se pronostican nevadas en la cordillera, con una mínima de 3°C y una máxima de 16°C.

Para el miércoles, el organismo prevé una jornada mayormente nublada, con un leve ascenso térmico y vientos leves del noreste. Además, se esperan nevadas en el sector sur de la cordillera. La temperatura irá de 1°C a 17°C.

En tanto, el jueves persistirá el cielo mayormente nublado, con vientos moderados del sudeste y nevadas en la cordillera. La máxima alcanzará los 18°C, mientras que la mínima será de 5°C.

Condiciones en alta montaña

La Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) informó que para este lunes se espera un panorama algo a parcialmente nublado en alta montaña, con frío moderado.

Las temperaturas previstas para ese sector serán de una máxima de 4°C y una mínima de -12°C.

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