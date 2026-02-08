Pronóstico en Mendoza: descenso de la temperatura para este lunes, pero con posibles tormentas en la madrugada

La temperatura máxima a lo largo de la semana no superaría los 35°C. Las tormentas podrían aparecer por el cielo mendocino en la mañana de este lunes y el miércoles.

El cielo mendocino estará "parcialmente nublado a poco nuboso" este lunes.

La Dirección de Contingencias Climáticas señaló para este lunes: "Parcialmente nublado a poco nuboso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur rotando al noreste. Tormentas en la madrugada. Poco nuboso en cordillera". La temperatura mínima será de 23°C y la máxima de 31°C.

El martes, el pronosticó extendido prevé: "Caluroso con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Poco nuboso en cordillera". La temperatura mínima rondará los 19°C y la máxima los 35°C.

En el caso del miércoles, el organismo detalló: "Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Tormentas en la madrugada. Poco nuboso en cordillera". La temperatura mínima sería de 22°C y la máxima de 28°C.

Para el jueves la temperatura máxima llegaría a los 32°C y el viernes a los 31°C, sin amenazas de tormentas por el momento para esas fechas.