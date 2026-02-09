9 de febrero de 2026 - 20:12

Martes sofocante en Mendoza: sube la temperatura y rige alerta por viento Zonda en varias zonas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 19°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura caerá considerablemente.

Alerta amarilla por viento Zonda y calor insoportable: las zonas afectadas este martes en Mendoza







Este martes se registrará un fuerte ascenso de la temperatura en Mendoza, con una máxima que rondará los 38°C. Además, rige una alerta naranja y amarilla por viento Zonda en gran parte del territorio mendocino. No obstante, el tiempo del miércoles será muy distinto, con viento y tormentas.

Temperatura para este martes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa mucho calor con poca nubosidad este martes 10 de febrero. Se anuncia una máxima de 36°C y una mínima de 19°C, con vientos moderados del noreste rotando al sudeste. En la cordillera anuncian poca nubosidad.

Por otro lado, mañana rige una alerta amarilla y naranja por viento Zonda en gran parte del territorio mendocino. Precordillera, el sur del Valle de Uco y Malargüe serán las zonas más afectadas.

mapa_alertas (1)
Alerta por vientos Zonda este martes 10 de febrero.

Miércoles: cae la máxima

El miércoles 11 de febrero la temperatura bajará considerablemente. Se espera una máxima de 27°C y una mínima de 22°C, anticipando una jornada parcialmente nublada, ventosa y con tormentas durante la madrugada. En la cordillera seguirá parcialmente nublado.

mapa_alertas (2)
Alerta por vientos este miércoles 11 de febrero.

