Mendoza se suma a la World Origins Alliance y refuerza su proyección vitivinícola internacional

En el marco de la misión oficial que encabeza el gobernador Alfredo Cornejo en Francia , acompañado por la titular de ProMendoza, Patricia Giménez , la provincia concretó un nuevo hito en su estrategia de proyección internacional al incorporarse a la World Origins Alliance (WOA) . Se trata de una red global que nuclea a las principales regiones vitivinícolas del mundo.

La adhesión de Mendoza a la WOA se inscribe dentro de la política provincial orientada a fortalecer la marca Mendoza , acompañar a la industria vitivinícola y generar nuevas oportunidades comerciales, consolidando la presencia de la provincia en los principales mercados internacionales del vino.

La World Origins Alliance (WOA) fue creada en 2005 por ocho regiones productoras con el objetivo de proteger las denominaciones de origen y su relevancia en el comercio vitivinícola. Actualmente, la organización reúne a 34 regiones de nueve países y trabaja en la concientización de consumidores y decisores públicos sobre la importancia del origen, el terroir y la ubicación geográfica en la elaboración del vino.

Además, la Alianza promueve la eliminación de aranceles y barreras no arancelarias, desarrolla acciones de lobby institucional ante gobiernos y organismos internacionales, y defiende las denominaciones de origen en instancias administrativas y judiciales. Con esta incorporación, Mendoza se convierte en la primera región de América del Sur en integrar la WOA.

El proceso de adhesión contempla la firma de la carta de principios, la presentación formal de Mendoza como región vitivinícola y la participación en actividades técnicas y seminarios internacionales, entre ellos un encuentro previsto en Ginebra , junto a la Organización Mundial del Comercio .

Participación en Wine Paris

Previo a la incorporación a la WOA, el gobernador y la comitiva provincial participaron de la inauguración del Pabellón Argentino en Wine Paris, donde se presentan 25 bodegas mendocinas a través de ProMendoza y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

Durante la recorrida, Cornejo compartió actividades con el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, y otras autoridades, reafirmando el trabajo articulado para potenciar la presencia del vino argentino y mendocino en los mercados internacionales.

El mandatario también participó de la presentación del stand de Wine of Argentina (WofA), que reúne empresas vitivinícolas mendocinas. En total, la participación argentina en Wine Paris alcanza a 72 bodegas, sumando las presentes en el stand nacional, el de Mendoza y otros espacios de la feria.

Encuentro con la Región del Maule

Como parte de la agenda en Francia, Alfredo Cornejo mantuvo una reunión con el gobernador de la Región del Maule, Pedro Álvarez-Salamanca Ramírez, con quien intercambió experiencias y analizó oportunidades de cooperación entre ambas regiones vitivinícolas.

Durante el encuentro, Cornejo destacó que “nos identifica como región” y señaló que “todas estas industrias son muy competitivas, requieren escala, requieren calidad, renovarse permanentemente, con lo cual una asociación de nuestras regiones ayuda a esa comercialización”.

Por su parte, el mandatario chileno subrayó que “hoy las industrias son competitivas y requieren de esfuerzos grandes de ambos países”, y remarcó la relevancia de Wine Paris como plataforma internacional para que “nuestros viñedos, tanto argentinos como chilenos, puedan mostrar sus productos al mundo entero”.

Cabe mencionar también que, durante las primeras horas de la jornada, el gobernador de Mendoza también mantuvo reuniones con referentes internacionales del sector. Entre ellos, la directora general de las Grandes Capitales del Vino (GWC), Catherine Leparmentier, en el marco de una agenda orientada a consolidar vínculos estratégicos para la vitivinicultura mendocina.