5 de abril de 2026 - 21:59

Pronóstico en Mendoza: descenso de la temperatura para este lunes

La temperatura máxima en los próximos días rondará los 20°C, con un leve ascenso diario según el Servicio Meteorológico Nacional.

Descenderá la temperatura en Mendoza este lunes.

Descenderá la temperatura en Mendoza este lunes.

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El frío llegó para instalarse en Mendoza, tras un fin de semana largo y fresco que acompañó a turistas y mendocinos. A pesar del descenso de la temperatura de este lunes, luego se espera un leve ascenso con el correr de los días.

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Según la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) mañana se esperan precipitaciones aisladas, con posibilidad de niebla/neblina matinal por sectores y algo ventoso durante la jornada. De acuerdo a lo informado por Contingencias Climáticas, el cielo estará parcialmente nublado.

Respecto a la temperatura máxima registrará un descenso que la ubicaría en los 18°C. Por otra parte, la mínima de mañana rondaría los 12°C.

El martes comenzaría con un leve ascenso de la temperatura, pronóstico que se repetiría en los días siguientes, pero sin alejarse de los 20°C. Así lo de detalló el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su web oficial.

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