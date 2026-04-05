Pronóstico en Mendoza: descenso de la temperatura para este lunes

La temperatura máxima en los próximos días rondará los 20°C, con un leve ascenso diario según el Servicio Meteorológico Nacional.

El frío llegó para instalarse en Mendoza, tras un fin de semana largo y fresco que acompañó a turistas y mendocinos. A pesar del descenso de la temperatura de este lunes, luego se espera un leve ascenso con el correr de los días.

Según la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) mañana se esperan precipitaciones aisladas, con posibilidad de niebla/neblina matinal por sectores y algo ventoso durante la jornada. De acuerdo a lo informado por Contingencias Climáticas, el cielo estará parcialmente nublado.

Respecto a la temperatura máxima registrará un descenso que la ubicaría en los 18°C. Por otra parte, la mínima de mañana rondaría los 12°C.