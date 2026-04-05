Domingo de Pascua "muy fresco" en Mendoza: cuál será la máxima y en qué zonas habrá lluvias

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 13°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Este Domingo de Pascua se espera en Mendoza una jornada muy fresca, con una máxima que no superará los 20°C. Lo mismo para el inicio de semana, donde la temperatura bajará aún más. Además, el pronóstico del tiempo también informa que durante el día se prevé una posible caída de lluvia.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Se anuncia una máxima de 20°C y una mínima de 13°C, con vientos moderados del sudeste. En el sudeste provincial también se anticipan precipitaciones, mientras que en la Cordillera habrá cielo casi totalmente despejado.