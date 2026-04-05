5 de abril de 2026 - 08:40

Domingo de Pascua "muy fresco" en Mendoza: cuál será la máxima y en qué zonas habrá lluvias

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 13°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Así estará el tiempo este domingo en Mendoza.

Así estará el tiempo este domingo en Mendoza.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este Domingo de Pascua se espera en Mendoza una jornada muy fresca, con una máxima que no superará los 20°C. Lo mismo para el inicio de semana, donde la temperatura bajará aún más. Además, el pronóstico del tiempo también informa que durante el día se prevé una posible caída de lluvia.

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Descederá la temperatura en Mendoza este lunes.

Pronóstico en Mendoza: descenso de la temperatura para este lunes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Se anuncia una máxima de 20°C y una mínima de 13°C, con vientos moderados del sudeste. En el sudeste provincial también se anticipan precipitaciones, mientras que en la Cordillera habrá cielo casi totalmente despejado.

Pronóstico extendido en Mendoza

El lunes 6 de abril se espera una máxima aún más baja. Según el pronóstico, las jornadas frescas continuarán en Mendoza. La máxima será de 18°C y la mínima de 12°C, sumado a vientos moderados del sector sur.

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