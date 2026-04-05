Tragedia en Tucumán: hallaron muerta a una pareja desaparecida tras el temporal

Una pareja que se encontraba desaparecida desde la noche del sábado en medio del fuerte temporal que azotó Tucumán fue encontrada sin vida dentro de su automóvil, en un hecho que eleva a al menos tres el número de víctimas fatales por la tormenta.

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Las víctimas fueron identificadas como Mariano Robles (28) y Solana Albornoz (32) , quienes habían sido vistos por última vez alrededor de las 21, cuando se comunicaron con sus familiares tras asistir a un casamiento.

Según relataron en ese último contacto, la pareja se encontraba varada dentro de su vehículo , sin posibilidad de avanzar debido a la acumulación de agua, y decidieron esperar a que disminuyera la intensidad de la tormenta para retomar el viaje hacia su hogar.

Sin embargo, horas más tarde se perdió toda comunicación, lo que llevó a sus familiares a alertar a las autoridades.

El hallazgo se produjo en la zona del barrio Nueva Italia , a unos 400 metros de la Ruta 9 , donde personal policial encontró el automóvil con ambos ocupantes sin vida.

Un temporal con consecuencias fatales

El fenómeno climático dejó graves consecuencias en la provincia. De acuerdo con los primeros informes, cayeron alrededor de 110 milímetros de lluvia en apenas tres horas, lo que provocó el colapso de calles, anegamientos generalizados y la caída de árboles.

En paralelo, las autoridades confirmaron la muerte de un adolescente por electrocución mientras circulaba por la vía pública en una zona inundada, en la intersección de Democracia y 9 de Julio, en el sur de la capital tucumana.

Balance y contexto

Con estas muertes, el temporal deja un saldo de al menos tres víctimas fatales, en un escenario marcado por la magnitud de las lluvias y la rápida acumulación de agua en zonas urbanas.

El caso de la pareja refleja el riesgo de quedar atrapado en vehículos durante tormentas intensas, especialmente en áreas donde el drenaje no logra contener el volumen de precipitaciones en cortos períodos de tiempo.