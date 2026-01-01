1 de enero de 2026 - 22:01

Pronóstico en Mendoza: descenderá la temperatura este viernes pero no quebrará la barrera de los 30°C

El calor se hace sentir en Mendoza. "Descenso de la temperatura" e "ingreso de frente frío" son algunas de las novedades que intentarán mover el termómetro.

Verano en Mendoza. (archivo)

El verano llegó y se instaló en Mendoza para aquellos amantes del calor, del otro lado se encuentran los "team invierno" que deberán seguir esperando por temperaturas más agradables. Así se puede notar siguiendo el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas.

Para el viernes se espera una jornada con "poca nubosidad" y "descenso de la temperatura". Además el organismo reportó la posibilidad de "vientos moderados a algo fuertes del sector sur" y el "Ingreso de frente frío". Aún así, con la suma de todos los fenómenos, la temperatura mínima será de 21°C, con una máxima de 34°C.

Pronóstico Mendoza.

En el caso del sábado, el pronóstico extendido prevé: "Caluroso con nubosidad variable, inestable hacia la noche, vientos moderados del sudeste". La mínima rondará los 20°C y la máxima los 33°C. Casi lo mismo sucederá el domingo, cuando la máxima escale 1°C más, llevando la máxima a 34°C.

Para el lunes anticiparon: "Muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos del sector sur rotando al noreste". La máxima para el arranque de semana se ubicaría en los 35°C.

