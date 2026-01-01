1 de enero de 2026 - 21:27

Jueves sofocante: tres localidades de Mendoza figuraron entre las diez más calurosas del país

San Rafael alcanzó los 37 grados y quedó tercera en el ranking nacional del Servicio Meteorológico Nacional, en una jornada marcada por la baja humedad y la ola de calor.

Ola de calor en Mendoza.

Ola de calor en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El calor no da tregua en Mendoza ni en todo el país. Un fuerte temporal azotó a Córdoba -con granizo y ráfagas de viento que provocaron una muerte-, mientras que en La Pampa los incendios forestales preocupan a los ciudadanos locales.

Leé además

Verano en Mendoza. (archivo)

Pronóstico en Mendoza: caluroso y con una temperatura superior a los 30°C para este viernes

Por Redacción Sociedad
Durante 2025, 156.466 usuarios apelaron a las bicicletas del sistema BiciTran para trasladarse.

BiciTran 2025, en números: 156.000 usuarios recorrieron 1.400.000 kilómetros y quemaron 35.000.000 de calorías

Por Redacción Sociedad

En ese marco, los mendocinos no se pueden escapar de la ola de calor pronosticada para el comienzo de este 2026. El jornada actual no fue la excepción, ya que San Rafael se ubicó este martes entre las localidades con las temperaturas más altas de la Argentina, según el ranking difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Localidades más calurosas del país del 1 de enero
Localidades más calurosas del país del 1 de enero.

Localidades más calurosas del país del 1 de enero.

El dato surge del registro realizado hoy a las 19. El mencionado departamento alcanzó los 37 grados, lo que la posicionó en el tercer lugar a nivel nacional, solo por detrás de San Juan, con 38°C, y La Rioja, con 37,7°C.

En el "top 10" aparecen también otras localidades de Mendoza. Se trata de San Martín y Mendoza capital, ambas con 36,9 y 36,4 grados respectivamente. En el ranking también aparecen las ciudades cordobesas como Villa María y Río Cuarto, entre otras.

Localidades más calurosas del país del 1 de enero
Localidades más calurosas del país del 1 de enero.

Localidades más calurosas del país del 1 de enero.

Cerca de las 21, un solo lugar de Mendoza figuraba entre los más cálidos del país.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cuál fue el desempeño de la economía de Mendoza en 2025, en comparación con el promedio nacional

Cómo le fue a la economía de Mendoza en 2025 respecto al promedio nacional

Por Redacción Economía
A partir del 1 de enero viajar en colectivo será más caro en Mendoza: la suba del último año duplicó la inflación

Desde hoy, el pasaje de micro sale $1.400: aumentó 65% en un año

Por Verónica De Vita
A 20 años de Mipoio, la primera red social de Mendoza que fue sensación en escuelas a comienzos del siglo XXI

A 25 años de Mipoio, la primera red social de Mendoza que fue sensación en escuelas

Por Ignacio de la Rosa
Iara y Agustín, los flamantes papás de Juana.

La primera bebé del 2026 es de Mendoza: Juana Delfina nació a las 00 en el Lagomaggiore

Por Rodrigo Cuello