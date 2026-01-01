Jueves sofocante: tres localidades de Mendoza figuraron entre las diez más calurosas del país

San Rafael alcanzó los 37 grados y quedó tercera en el ranking nacional del Servicio Meteorológico Nacional, en una jornada marcada por la baja humedad y la ola de calor.

El calor no da tregua en Mendoza ni en todo el país. Un fuerte temporal azotó a Córdoba -con granizo y ráfagas de viento que provocaron una muerte-, mientras que en La Pampa los incendios forestales preocupan a los ciudadanos locales.

En ese marco, los mendocinos no se pueden escapar de la ola de calor pronosticada para el comienzo de este 2026. El jornada actual no fue la excepción, ya que San Rafael se ubicó este martes entre las localidades con las temperaturas más altas de la Argentina, según el ranking difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Localidades más calurosas del país del 1 de enero Localidades más calurosas del país del 1 de enero. SMN El dato surge del registro realizado hoy a las 19. El mencionado departamento alcanzó los 37 grados, lo que la posicionó en el tercer lugar a nivel nacional, solo por detrás de San Juan, con 38°C, y La Rioja, con 37,7°C.

En el "top 10" aparecen también otras localidades de Mendoza. Se trata de San Martín y Mendoza capital, ambas con 36,9 y 36,4 grados respectivamente. En el ranking también aparecen las ciudades cordobesas como Villa María y Río Cuarto, entre otras.