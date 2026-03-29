29 de marzo de 2026 - 22:18

Pronóstico en Mendoza: ascenso de la temperatura y tormentas en el arranque de la semana

Con temperaturas por encima de los 30°C, las tormentas podrían tomar el protagonismo en el cielo mendocino en los próximos días.

Ascenso de la temperatura en Mendoza para este lunes.

Ascenso de la temperatura en Mendoza para este lunes.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Según informó la Dirección de Contingencias Climáticas, el lunes estará "caluroso con nubosidad variable". Para esa jornada se espera un ascenso de la temperatura que lleve la máxima a los 35°C. Además el organismo detalló la posibilidad de tormentas en el departamento de Malargüe.

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El fenómeno se repetiría el martes, con "tormentas de intensidad leve a moderada afectando oasis cultivados". El calor también será protagonista, ya que nuevamente la temperatura máxima se ubicaría en los 35°C.

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Recién el miércoles se espera un "descenso de la temperatura", con "vientos moderados a algo fuertes del sector sur" e inestabilidad en el noreste provincial en la noche. En la mencionada jornada la máxima rondaría los 26°C.

Para el jueves la temperatura volvería a ascender, pero por debajo de los 30°C y en la previa de nuevas tormentas en el cielo mendocino.

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