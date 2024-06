Pronóstico en Mendoza: continúa el frente frío y se espera que la temperatura descienda para este lunes

Luego de un domingo muy frío y con una máxima que no superó los 11° C, la semana entrante no será atípica y comenzará con bajas temperaturas. Según anunció la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, este lunes estará “parcialmente nublado y frio con vientos moderados del sector sur”.

Además, desde el organismo informaron que se esperan nevadas en la cordillera. De esta manera, la máxima para mañana será de 9ºC y la mínima de 4ºC. En tanto, para el martes las condiciones climáticas serán similares pero se podrá observar un leve ascenso de la temperatura.

Pronóstico en Mendoza. Imagen: X / @ContingenciasDA

“Parcialmente nublado y frio, vientos moderados del sector sur y nevadas en cordillera”, así lo detalló el organismo. En ese caso, la máxima será de 14ºC y la mínima de 4ºC.

Para la jornada del miércoles se espera más protagonismo del sol y no tanto de las nubes, ya que desde Contingencias Climáticas adelantaron que habrá “nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste e inestable en cordillera”. De este modo, a mediados de semana la temperatura alcanzará los 17°C, mientras que la mínima se ubicará en los 5°C.