28 de septiembre de 2025 - 21:55

Pronóstico: continuarán las temperaturas primaverales en Mendoza

Habrá poco cambio de la temperatura en los próximos días. Advierten por posibles "nevadas en cordillera".

Primavera en Mendoza.



Los Andes


La llegada de la primavera en Mendoza no tuvo su mejor presentación, tras una reciente jornada marcada por lluvias, granizo y daños. Los días venideros prometen temperaturas máximas entre los 20°C y los 30°C, sin alertas hasta el momento.

Para el lunes, la Dirección de Contingencias Climáticas informó: "Algo nublado y ventoso con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur". Además detalló que habrá "nevadas en cordillera". La jornada tendrá una mínima de 12°C y una máxima de 25°C.

Pronóstico en Mendoza
Pronóstico en Mendoza.



En el caso del martes, el pronóstico extendido prevé: "Parcialmente nublado y ventoso con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur". Además continúa el aviso por "nevadas en cordillera". La mínima sería de 11°C y la máxima de 21°C.

El miércoles la temperatura máxima volvería a ascender para alcanzar los 26°C, con un cielo "algo nublado", mientras que en la cordillera estaría "poco nuboso". Para el jueves se estima 29°C.

