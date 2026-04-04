Pronostican un domingo de Pascua fresco en Mendoza: de cuánto será la máxima

El pronóstico del tiempo indica una jornada con vientos del sector sur y algo nublado en la zona de cordillera.

El pronóstico para este domingo en Mendoza.

Para este domingo de Pascua está pronosticada una jornada algo nublada donde predominará el frescor en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un sábado nublado y con descenso de la temperatura, para este domingo 5 de abril está prevista una jornada similar. El pronóstico del tiempo indica una máxima de 20°C y una mínima de 13°C.

Además están previstas precipitaciones en el sudeste provincial. En la zona de cordillera pronostican una jornada poco nubosa, mientras el Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas.

Pronóstico extendido en Mendoza Para el lunes está pronosticada una jornada nublada con baja de la temperatura y vientos moderados del sector sur. La máxima será de 18°C y la mínima de 12°C.