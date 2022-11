Productores mendocinos reclaman más medidas tras la declaración de emergencia por la histórica helada

El Gobierno de Mendoza decretó el estado de emergencia y desastre agropecuario, dependiendo de cada zona, por las regiones afectadas por fuertes heladas que se registraron durante las últimas noches en la provincia. De esta manera, se activaron una serie de medidas para los productores damnificados, incluido un resarcimiento de hasta 72.000 pesos por hectárea dañada al 100%. Viñateros hablan de que el fenómeno fue el más fuerte de este tipo registrado en los últimos 30 años, por lo que le pedirán medidas extra al Gobernador.

En las primeras horas de este miércoles, el Ministerio de Economía y Energía hizo oficial la declaración de emergencia en la provincia, tal como lo indica el “protocolo” para este tipo de inclemencias climáticas. Es decir que, denuncia mediante, los productores de Mendoza que hayan sufrido daños en sus cultivos podrán acceder a la serie de medidas que se activan en estos casos. Desde la cartera económica provincial aseguran que la disposición alcanza a 135 distritos, distribuidos en 15 departamentos de la provincia.

En términos generales, los productores quedarán clasificados en dos tipos de damnificados, dependiendo de los daños sufridos. Quienes denuncien -y se compruebe- pérdidas significativas de entre 50% y 79% en sus cultivos serán enmarcados en el estado de emergencia agropecuaria. Aquellos que tengan pérdidas de 80% o más corresponden a lo que la normativa establece como desastre agropecuario.

En principio, la Provincia abonará hasta 72.000 pesos por hectárea sólo en aquellas dañadas al 100%, entre otras medidas con diferente alcance, dependiendo si se trata de emergencia o desastre ambiental.

Algunas de ellas, por ejemplo, son la eximición de la obligación de pago del Impuesto Inmobiliario y de los cánones de riego, prórrogas en vencimientos de cuotas de créditos otorgados por organismos financieros oficiales o mixtos, acceso a líneas de crédito con tasas de interés bonificadas y descuentos en facturas de energía eléctrica utilizada para riego agrícola.

Lo que la medida provincial también implica es la intervención de Nación, y así lo explicó Sergio Moralejo, subsecretario de Agricultura y Ganadería. “Una vez que enviemos el decreto de declaración de emergencia, Nación va a acompañar con la misma medida, ya que la producción de maíz y trigo, por ejemplo, ha sufrido pérdidas superiores al 50 por ciento”, detalló.

En este sentido, el funcionario manifestó que se trató de “una helada tardía realmente de dimensiones inusitadas, que no sólo ha afectado al territorio provincial, sino que ha sido un fenómeno a nivel nacional”.

Más de 130 distritos afectados

En Mendoza, en particular, Moralejo contó que “se ha duplicado la cantidad de distritos que el año pasado se vieron afectados por esta contingencia”, que ya son tres en el último tiempo: dos fuertes en el mes de octubre y esta última de lunes y martes.

“Estamos hablando, en principio, de un total aproximado a las 10.000 hectáreas de viñedos y otras 10.000 hectáreas de frutales que se han visto afectadas”, aseguró el funcionario.

Según informó Contingencias Climáticas, las heladas afectaron a productores de 135 localidades en toda la provincia, distribuidas en 15 departamentos ubicados en las cuatro regiones: Norte, Centro, Este y Sur.

Entre las comprendidas en el desastre agropecuario, con daños del 79 al 100% de la producción, se encuentran San Carlos, Tunuyán y Tupungato, de la región Centro; Maipú, Luján de Cuyo, Lavalle, Las Heras y Guaymallén de la región Norte; cinco localidades de General Alvear y 16 de San Rafael en el Sur; y los cinco departamentos de zona Este, Junín, Rivadavia, La Paz, Santa Rosa y San Martín (15 distritos).

En cuanto a los que se encuadran bajo la declaración de emergencia agropecuaria, con daños del 50 al 79% de la producción, el alcance de la helada no fue menor. En el Valle de Uco se vieron afectados los tres departamentos, con Tupungato y Tunuyán con 13 y 12 localidades damnificadas, respectivamente. En zona Este 15 distritos sufrieron daños en San Martín, 11 en Rivadavia, 9 en Junín, 4 en Santa Rosa y 3 en La Paz. En cuanto al Gran Mendoza, además de los 15 de Lavalle, padecieron las heladas regiones de Guaymallén, Las Heras, Luján y Maipú, como Rodeo del Medio y Beltrán, por ejemplo. En el Sur el alcance del daño también fue masivo, tanto en General Alvear como en San Rafael.

Productores reclaman más medidas

Para los productores locales “no hay nada nuevo bajo el cielo” y “los anuncios no son más que un recordatorio de lo que está vigente”, o al menos así lo manifestó Mauro Sosa, gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este.

El referente de la comunidad agropecuaria explicó que las medidas comunicadas por la Provincia son parte del “protocolo” que se activa cada vez que hay daño por un fenómeno climático, como en este caso. Sin embargo, reconoció que “fue una helada no convencional”.

“Tenemos que remontarnos hasta el 4 de noviembre de 1992 para encontrar algo similar, porque ha cubierto todo el país, desde la Patagonia y hasta el Sur de Brasil”, explicó Sosa.

Álvaro Valot es un productor oriundo de Rivadavia al que las heladas de los últimos días afectaron mucho. “Son cosas de la naturaleza que no las podés prever, lo único que podés hacer es un manejo anti-helada regando o con distintos manejos. Pero más allá de eso, esta helada fue fuertísima, hizo un daño grandísimo en todos lados”, reveló quien en las primeras horas del día ya había recorrido 7 hectáreas con 100% de daño.

Ante la consulta, el rivadaviense aseguró que no ve mal las medidas anunciadas por el Gobierno. “Me parece bien que quieran ayudar al productor porque ha sido una situación extraordinaria”, analizó. Sin embargo, Valot advirtió que “esos $72.000 son una miseria”. “No te alcanzan para nada, hay que pensar que si tenés 100% de daños, no vas a cosechar nada. Y después tenés que podar, hacer desbrote, despampanado, el riego o la luz si usas pozo, pagarles a los empleados, y más”, detalló. Y cerró: “Un solo bidón de herbicida vale $50.000 y un jornal alrededor de $3.000. Está buena la intención, pero no alcanza”.

En coincidencia con su colega, el gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este reveló: “Pensamos entregarle medidas al Gobernador si nos recibe o visita. Darle un petitorio diciéndole lo que necesitamos”.

“Necesitamos a un gobernador muy activo en esto, por eso nuestra primera intención fue convocar al gobernador a la entidad, como hacemos habitualmente”, apuntó Mauro Sosa, quien agregó que “hasta ahora no hemos tenido respuesta”.

Entre los pedidos que los viñateros y bodegueros harán, el referente enumeró “la sostenibilidad del empleo, a través de alguna línea especial que se gestione a nivel nacional, un capital de trabajo que le permita al productor trabajar para ver si recupera algo de la planta y poder tener una producción a futuro, una revisión de las tarifas eléctricas y la suspensión de la aplicación de multas para combatir Lobesia Botrana porque indudablemente el productor no va a tener dinero para eso”.

Por último, Sosa analizó que “fue una helada no convencional, que requiere medidas urgentes y cuantificar los daños lo más urgente posible”. “Indudablemente que se requieren acciones concretas, rápidas, efectivas y que le lleguen a todos, no solamente al pequeño productor sino a la mayoría de la gente, independientemente de su perfil”, concluyó.