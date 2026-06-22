22 de junio de 2026 - 23:05

Prode Mundial: dos apostadores ganaron más de $8 millones cada uno tras acertar cuatro resultados

Tras el regreso del histórico juego, dos jugadas realizadas en Mataderos y Villa Devoto acertaron los cuatro resultados exactos de la fecha.

Dos apostadores ganaron más de 8 millones cada uno en el Prode Mundial

Dos apostadores ganaron más de 8 millones cada uno en el Prode Mundial

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En su regreso oficial, el Prode Mundial ya tiene a sus dos primeros ganadores en la Ciudad de Buenos Aires, que se repartieron un pozo acumulado de más de 16 millones de pesos.

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Uno completó su jugada en Mataderos y el otro en Villa Devoto. Ambos acertaron los resultados de Estados Unidos vs Australia, Escocia vs Marruecos, Brasil vs Haití y Paraguay vs Turquía para llevarse un premio de $8.038.440 cada uno.

Cómo es el juego y los próximos pozos

El Prode Mundial, que volvió este año de la mano de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), lanzó una modalidad especial para el Mundial 2026, con apuestas que tienen un valor de $2.000 durante la fase de grupos y se agrupan en eventos de cuatro partidos.

Para llevarse el premio es necesario acertar los resultados exactos de los encuentros incluidos en cada jugada. Además, los pozos se acumulan cuando quedan vacantes.

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De hecho, el evento número 10 no registró ganadores, por lo que el premio disponible en el Evento número 11 ya supera los 5 millones de pesos para la jugada que incluye los partidos: Argentina vs Austria, Francia vs Irak, Noruega vs Senegal y Jordania vs Argelia.

El juego continuará durante la etapa de playoffs con pozos iniciales de 7.5 millones de pesos y culminará con un gran pozo de 20 millones en modalidad Sale o Sale para la última jugada, que incluirá las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final.

En los encuentros de eliminación directa se considerará el resultado final con alargue incluido, aunque no será necesario acertar qué selección avanza en caso de definición por penales.

Otra ventaja es que no hay que esperar al inicio de cada fecha para jugar, porque ya están habilitadas las apuestas para todos los partidos, tanto en las agencias oficiales como en lotba.bet.ar.

El Prode Mundial de la Ciudad combina la tradición de un juego histórico y emblemático para los argentinos con una propuesta renovada que permite vivir cada partido con la emoción de acertar resultados y competir por pozos millonarios.

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