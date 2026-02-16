16 de febrero de 2026 - 12:40

Por qué la bandera de Mendoza tiene un sol tapado: la explicación heráldica que pocos conocen

Descubrí por qué el sol de nuestra insignia no se ve completo y la increíble historia de robos y olvidos que sufrió la bandera que guió al Ejército de los Andes.

Por Cristian Reta

Si te fijás bien en la bandera de Mendoza, esa que nos representa y que el General San Martín mandó a confeccionar para su gesta heroica, hay un detalle que siempre genera curiosidad: el sol no se ve completo.

Muchos piensan que es un error de diseño o un recorte caprichoso, pero la realidad es mucho más profunda. Según los fundamentos de nuestra heráldica, ese astro es un sol naciente.

image

Un sol que asoma, no que se oculta

El sol figurado que corona el escudo representa el nacimiento de una nueva nación. Por eso, se lo dibuja asomando sobre el extremo superior del óvalo. No es que esté "tapado", sino que está emergiendo para fecundar la "vida nueva" de la República.

Incluso, las reglas históricas indican que las ramas de laurel, símbolo de la victoria en Suipacha y Tucumán, no deben entrelazarse sobre el sol, pero sí ocultar su parte inferior por diseño. Es la representación visual del alba de la libertad argentina.

image

Una bandera que fue robada y estuvo perdida

Pero el diseño no es lo único sorprendente. Nuestra enseña provincial, la "gran desconocida", sufrió un derrotero digno de una película de acción. Tras la campaña libertadora, quedó custodiada en Chile y comenzó un largo ciclo de descuidos.

Fue rescatada de las ruinas tras el terremoto de 1861 y, en 1866, durante la "Revolución de los Colorados", fue robada y llevada nuevamente a Chile. Recién en 1877 regresó a Mendoza para ser colocada en una vitrina de nogal, tras años de estar perdida.

image

Más allá de la polémica histórica sobre si fue bordada por las Patricias o por las religiosas del Monasterio de la Buena Enseñanza, su sol a medio ver es un recordatorio constante. Nos dice que la identidad mendocina, como el amanecer sobre la cordillera, es algo que siempre está naciendo.

