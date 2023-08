Por qué hay baja expectativa del sector turístico para el fin de semana largo en Mendoza

Las expectativas del sector turístico para este próximo fin de semana largo no son halagüeñas. Según referentes, las reservas están en torno al 45%, lo que -aseguran- es bastante por debajo de lo habitual para la fecha. Pero además, y sobre todo, prácticamente la mitad de las reservas que se vienen registrando los fines de semana largos de este año, han estado en torno al 85% y se han estirado a una ocupación de entre 90 y 95% si se toman en cuenta los turistas que llegan de manera espontánea.

“Flojo”, es la palabra en la que coincidieron diversos consultados sobre el tema para describir la situación que esperan para este “finde XL” que se extenderá al lunes 21. Eso tras haberse transferido a ese día el feriado del jueves 17 de agosto, cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

“Para este fin de semana largo no pasamos del 45% de reservas”, aseguró Adrián González, directivo de AEHGA, la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza en referencia a lo que sucede en el sector de los hoteles, en toda la plaza y en todas las categorías.

Otro referente se pronunció en el mismo sentido: “Viene mal, muy flojo, entre 45 y 50% de ocupación, es quizás lo esperado para un fin de semana normal, no para un fin de semana largo y no es lo que se esperaba en relación a otros agosto para la misma fecha”.

Sucede luego de que Mendoza lograse consolidarse fuertemente como uno de los destinos preferidos del país, especialmente los últimos meses, con un incremento notorio en la llegada de turistas y un registro récord de vuelos en el aeropuerto Francisco Gabrielli en lo que va del año.

De hecho, julio ha sido considerado por el sector y las autoridades como un mes récord, en el que confluyeron las vacaciones de invierno y varios eventos deportivos que extendieron ingresos y estadías. De este modo, tras fines de semana largos que en algunos sectores de la provincia llegaron a la ocupación plena, se aprecia un cambio de conducta que puede asociarse a varios factores.

Baja expectativa del sector turístico para el próximo fin de semana largo en Mendoza Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Guillermo Sallito, de la Asociación Mendocina de Agencias de Viajes y Turismo, también consideró que este fin de semana puede verse algo relegado.

“Hoy con este contexto que tenemos los viajes se deciden muy sobre el momento, primero porque no hay precios, no se puede cotizar, entonces tenemos una coyuntura problemática para el sector”, opinó. Luego agregó: “Esta semana viene más relegada quizás por lo que ha pasado por estas dos últimas semanas, quizás no van a ser tan positivos los fines de semana que quedan hasta fin de año y la gente va a tratar de cuidar para viajar en vacaciones”.

Condicionantes

A este número hay que agregar aquellos turistas que llegan de manera espontánea, sin reservas, que sin embargo difícilmente logren ser tal cantidad como para llegar a los registros previos.

Para comprender el fenómeno hay que tomar en cuenta diversos elementos. Sin duda, los cambios en las condiciones de la economía argentina de los últimos días pueden haber repercutido en el ánimo, la disponibilidad de dinero, cierta incertidumbre y una reducción de las oportunidades. Ya la semana pasada el dólar “blue” tuvo un fuerte incremento y esta semana, tras las PASO, se incrementó el oficial y se produjo una devaluación del 22% sobre el peso. Este escenario puede empujar a los consumidores a ser más conservadores. Pero por otra parte la cercanía de las pasadas vacaciones de invierno puede haber inclinado a preferir esa fecha en detrimento de ésta a lo que desde el sector agregan que el Día de las Infancias, que es el próximo domingo, también puede haber incidido.

“La gente no tiene buen ánimo, hay una sensación de ansiedad, de expectativa, que no ayuda para potenciar los viajes, la situación política y social afecta”, opinó un referente.

Fue quien además señaló la influencia del Día de las Infancias: “Hay hoteles que están mejor a partir del lunes, los días de semana de la próxima que este fin de semana, en lo que quizás influye el turismo corporativo”.

González explicó que desde hace algunos años, los hoteles manejan sus tarifas en dólares porque es la forma que tienen de resguardarse frente a la inflación. “Entonces para el que paga en pesos la tarifa se fue más cara, el contexto no ayuda y hay que esperar ahora a ver cómo hacemos con esta situación porque tampoco podemos dejar los costos como están por que a nosotros nos ha subido todo, algunos no quieren vender y otros ya el lunes subieron entre 20 y 25%, pero nosotros vendemos de hoy para unos días después”, explicó.

Además consideró: “Obviamente la gente pensará y ve que si el viaje no es importante o no es de trabajo decide quedarse a ver qué pasa, hay que recordar que entre 70 y 80 % del público que llega a Mendoza es de Buenos Aires o de otro punto de Argentina”.

Pero hay más: también están muy cerca las vacaciones de verano. Usualmente para esta época ya hay quienes comienzan a planearlas y para muchos bolsillos, más en estas condiciones de volatilidad y pérdida de poder adquisitivo, realizar dos viajes en poco tiempo es demasiado.

Finalmente, hay otro factor que puede influir: se ha anunciado el próximo lanzamiento de Pre Viaje 5, el programa del gobierno nacional que busca incentivar el turismo en temporada baja.

“Una activación importante que dio el gobierno como Pre Viaje, que es un incentivo, ha hecho que la gente espere que salga para aprovecharla, Pre Viaje 5 tiene fechas tentativas pero no hay aún un comunicado oficial”, apuntó Sallito.

El gobierno había anunciado que lo pondría en marcha después de las PASO. Pasadas estas se dieron algunos detalles más pero sin demasiadas definiciones.

Baja expectativa del sector turístico para el próximo fin de semana largo en Mendoza Foto: Orlando Pelichotti

El Ministerio de Turismo y Deportes no ha hecho el anuncio oficial pero sí ha dicho que será para viajar en setiembre y octubre. Mantendrá el reintegro del 50% sobre el total gastado por las personas que se adhieran en servicios turísticos y 70% para afiliados de Pami. Esto incluye pasajes, hotelería y excursiones. No se han definido fechas para las reservas y resta saber cuánto será el tope máximo a reintegrar, se ha dicho que se evalúa que sea superior al de la cuarta edición que llegó a $70.000.

De todas formas, Gonzalez dijo que los hoteles 5 estrellas se mueven más con turismo internacional y están un poco más ocupados mientras que los de 4, 3 y 2 estrellas, que trabajan más con turismo nacional, tienen menos ocupación.

En ese sentido Sallito subrayó: “El destino nacional viene con algo de freno, a esta altura ya se estaban armando las propuestas de verano y hasta ahora nadie ha salido porque no hay precios, en parte porque quieren saber cuáles van a ser los arreglos salariales”.

Mirada positiva

En tanto, el análisis que hacen desde el Ministerio de Turismo y Cultura deja entrever mejores expectativas. Desde el área informaron que durante el fin de semana largo Mendoza superará, en base a reservas proyectadas, una ocupación del 70%.

Esperan una estadía promedio de los visitantes de 3,2 noches, los cuales se estima que serán un 75% nacionales. Anticipan un gasto promedio de $16.000 por persona, igual al de julio. Según sus cálculos esto representará un ingreso total de aproximadamente $3.000 millones de pesos a la provincia.

Al respecto, la Ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario, explicó: “A pesar de la cautela de la gente en el marco de la incertidumbre económica del país y de que todavía tenemos muy cerca las vacaciones de invierno que fueron exitosas y el anuncio del Pre viaje para septiembre y octubre, continuamos sosteniendo el movimiento turístico en Mendoza”. Luego agregó: “Un dato a destacar es que seguimos trabajando para que en la provincia no haya estacionalidad turística, esto significa poder mantener un número continuo de ocupación”.