Por la crisis económica, suspenden el Tren Patagónico durante la temporada de verano.

Unía Viedma con San Carlos de Bariloche. Los turistas que habían sacado sus pasajes no podrán viajar, pero desde la empresa, informaron que se les devolverá el dinero. “En medio de la profunda crisis financiera recibida, no está garantizada la seguridad de los pasajeros y la empresa arrastra una deuda de $738.490.000. Las vías no están en condiciones y el material tractivo tampoco”, informó Roberto López, presidente del Tren.