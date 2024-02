Por falta de insumos, no entregan tarjeta verde para circular: qué pasa si me para la Policía

Desde hace unas semanas, los registros del automotor de Mendoza y del resto del país dejaron de entregar las tarjetas verdes y azules de plástico que acreditan la titularidad del vehículo. En su lugar, se emite una constancia de cédula de identificación digital, que se puede bajar de la app Mi Argentina.

Por falta de insumos, hay tarjeta verde sólo digital

Así lo establece la circular 2/24 del Poder Ejecutivo Nacional, que explica que ante la falta de insumos para la provisión del material para la elaboración de las tarjetas, hasta tanto se solucione este inconveniente, se entregarán estas constancias de tarjetas digitales en los registros. Similar situación ocurre con las chapas de identificación vehicular desde noviembre.

Desde el Ministerio de Seguridad señalan que en Policía Vial están al tanto de la disposición y que hasta el momento no se han presentado inconvenientes.

Por otra parte, desde la Cámara de Mandatarios de Mendoza, su tesorero, Hugo Méndez, expresó que la circular correspondiente salió en enero, “pero el problema venía desde la gestión anterior, con problemas de faltantes de chapas patentes, sin cédulas de identificación verde y azules, a esta altura pensábamos que iba a estar solucionado, sin embargo siguen los inconvenientes y de una medida provisoria, pensamos que las cédulas digitales serán permanentes”.

Archivo / Los Andes

Méndez continuó: “El problema es tratar de obtener la información que en determinado caso le están requiriendo al conductor del auto, en zonas donde no hay conectividad. Porque si la persona que está conduciendo el vehículo no puede mostrarle la documentación de su vehículo al funcionario policial porque se encuentra en un sitio de mala conectividad, allí se presentará el primer inconveniente, porque de acuerdo a lo informado, no están permitidas las capturas de pantalla de la documentación”.

El representante de los gestores mendocinos explicó que aún resta mucho por realizar y ponderó que durante la gestión de Macri se realizaron importantes avances relacionados a la digitalización de la información y los trámites. Y añadió que esperan buscar el consenso necesario para mejorar el sistema.

