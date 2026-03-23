Polémica: Lumilagro afirmó que bajó sus precios por "despedir personal" y provocó un fuerte debate en redes

La empresa Lumilagro , reconocida como líder nacional en la fabricación de termos , quedó envuelta en una fuerte polémica luego de comunicar una “baja en los precios de sus productos” tras haber “reducido su plantel de empleados” . Sus respuestas en redes sociales , lejos de apaciguar las críticas, profundizaron el debate y dividieron opiniones de usuarios.

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El conflicto se potenció por el tono que utilizó Lumilagro en X, donde defendió el proceso de reconversión productiva y contestó a usuarios y dirigentes, generando tanto apoyos como cuestionamientos.

La polémica inició con un posteo de la firma donde asegura que, tras los cambios realizados, “los 47 millones de argentinos ahora pueden acceder al mejor termo para mate, al mejor precio” . Además, remarcó que ya no hace falta pagar cifras elevadas para obtener un buen producto.

A partir de allí, comenzaron las críticas. Entre ellas, apareció el planteo de un usuario que explicó las consecuencias de la baja de precios: “Pero dejaron a 100 familias sin trabajo” . A esto, la empresa siguió con su postura y respondió: “¿Preferirías que los volvamos a contratar y vuelvas a tener que gastar $100.000 de más para conseguir un termo de calidad?”.

“Nos reconvertimos para volver a crecer igual que en los 70’s cuando dejamos de soplar las botellas a pulmón y nos automatizamos”, señaló la compañía, defendiendo su estrategia.

Incluso, ironizó utilizando la gran polémica que generó la apertura de importaciones: “Quizás podemos hacer una edición limitada. De peor calidad y más caro, pero 100% fabricado en Argentina”.

Dónde comenzó la polémica con Lumilagro

En realidad, la discusión comenzó con un cruce político, cuando el diputado Miguel Ángel Pichetto confirmó el cierre de la empresa. “Cierra histórica fábrica de termos. El fiel reflejo de lo que el gobierno quiere. Quedaron en la calle 170 trabajadores”, dijo. Sin embargo, la propia empresa negó la fake news.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MiguelPichetto/status/2032510476764983364?s=20&partner=&hide_thread=false Cierra histórica fábrica de termos. El fiel reflejo de lo que el gobierno quiere. Quedaron en la calle 170 trabajadores.https://t.co/wQMMU7xDFw — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) March 13, 2026

Tras quedar en ridículo, Pichetto volvió a comentar en X: “La propia empresa Lumilagro reconoce que redujo la fabricación local para producir termos en el exterior”. Y agregó que el efecto es “menos trabajo argentino, menos industria nacional y más productos importados”.

Desde la empresa rechazaron esa interpretación y detallaron que su plan incluye expansión comercial, apertura de locales y nuevos desarrollos, varios de ellos con producción en Argentina.

“FALSO TU FALSO. El plan de reconversión de Lumilagro incluye la apertura de locales propios, la exportación a Uruguay y Brasil para luego expandirse al resto del mundo y la comercialización de nuevos productos asociados que se fabricarán en la Argentina”, escribió.