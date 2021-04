Plasma, el tratamiento estrella del inicio de la pandemia, está en desuso en Mendoza

La incertidumbre sobre el comportamiento del virus SARS-COV-2 y los tratamientos que se requerían para los pacientes que cursaban la infección en los diferentes estadios imperó durante el 2020 . La investigación científica y la empírica médica fueron encendiendo algunos haces de luz, aun en un contexto de desconcierto, que no parece disiparse mucho cuando se cursa una segunda ola de contagios con nuevas cepas.

Durante el año pasado, aún con estudios médicos en curso, la donación de plasma de personas que cursaron la enfermedad tuvo un lugar muy importante dentro de la campaña pública sanitaria. Ese plasma fue muy requerido y buscado por los propios familiares de pacientes que fueron hospitalizados.

Sobre las transfusiones de plasma de recuperados en Mendoza, Pedro Ruiz, director del Centro Regional de Hemoterapia, contó que desde diciembre se dejaron de realizar en casos clínicos de gravedad. “En estadios previos a un cuadro de gravedad, tampoco se está utilizando. Habría que establecer otro procedimiento, sobre el cual hay cierta evidencia, pero tampoco es contundente, respecto de la administración en estadios precoces, como ser tres días antes de presentar síntomas en personas mayores de 60 años. Pero para eso se requiere tener una PCR positiva. Y no están dadas las condiciones para la logística ahora, porque los resultados a veces demoran más”, explicó Ruiz. Según comunicó el director, se debería evaluar con cada uno de los hospitales cuáles serían los que podrían establecer el protocolo correspondiente. “Nosotros seguimos almacenando el plasma, pero la aplicación dependerá de la decisión y capacidad de cada institución”, aclaró.

En tanto, desde el Centro Regional de Hemoterapia confirmaron que se continúa con el proceso de reclutamiento de donantes. El director de la institución comunicó que el plasma obtenido es enviado al laboratorio de Córdoba, a la planta industrial de hemoderivados para la producción de gammaglobulina anticovid. “Se están desarrollando otros ensayos clínicos para evaluar si este hemoderivado es eficaz en su aplicación en diagnósticos de Covid-19”, dijo.

Frente a una nueva ola de contagios y un sistema de salud ya estresado, se plantea la posibilidad de recurrir nuevamente a la transfusión de plasma de convalecientes, para lograr que los pacientes infectados alcancen grados de complicación que requieran internación en terapia intensiva. “No es fuerte la evidencia como para dar esa interpretación por el momento”, mencionó el director.

El uso en el Hospital Central

En el área de Medicina Interna (sala común con cierto grado de sofisticación) del Hospital Central, el más grande de nuestra provincia, fueron entre 10 y 12 pacientes con Covid-19 los que recibieron el tratamiento con plasma de convalecientes.

“En el momento en que se estaba aplicando aparecieron varios trabajos en el mundo, y fundamentalmente uno liderado por el Hospital Italiano de Buenos Aires, que se publicó en revistas científicas de la especialidad muy importante en el mundo, que desestimaba el uso de plasma. Se refería a pacientes graves o críticos, que estaban con asistencia respiratoria mecánica”, explicó Carlos Sanesi, jefe del Servicio de Medicina Interna del nosocomio.

La experiencia marca que entre los pacientes hospitalizados con neumonía por Covid-19 con criterios de gravedad, el uso de plasma de convalecientes no produjo un beneficio clínico significativo, en términos de mortalidad o beneficio alguno, a los siete, 14 o 30 días de seguimiento en comparación con el uso de placebo o terapia habitual.

A partir del procedimiento de investigación a doble ciego (con la aplicación de plasma y de placebo de forma aleatoria a los pacientes participantes, sin que estos o los médicos sepan cuál es cuál), estudios concluyen que el uso de plasma en pacientes Covid-19 graves con neumonía no es eficaz a 30 días. La mortalidad fue del 10,96% en el grupo de plasma y del 11,43% en el grupo placebo.

Asimismo, explicó que otro trabajo de investigación nacional sobre el plasma, publicado a nivel internacional, desarrollado por el grupo INFANT, evaluó la eficacia de la administración temprana de plasma con altos títulos de anticuerpos en adultos mayores con la enfermedad leve y observó que su aplicación dentro de las 72 horas de la aparición de síntomas disminuye un 60% la posibilidad de desarrollar un cuadro crítico que requiera de oxígeno de manera mecánica.

En la misma línea que Ruiz, consideró que se trata de procedimientos complejos con una logística dificultosa. “Es complicado, porque el paciente tiene que consultar previamente a los síntomas, y se debe tener el diagnóstico para poder transfundir antes de la aparición de síntomas. La logística no es tan sencilla. Además, que sólo sea plasma de convaleciente no garantiza efectividad. Hay que determinar qué nivel de anticuerpos neutralizantes se necesita para aplicarlo, no se utiliza cualquier plasma”, apuntó Sanesi, quien aseguró que actualmente no existe la cantidad de dadores necesaria.

En Provincia de Buenos Aires piden donantes

A través de diario Clarín, se conoció que el Hospital de Clínicas de la Provincia de Buenos Aires ha lanzado una convocatoria de donantes tras el faltante de plasma. “La demanda de plasma bajó durante el verano. Pero, la situación epidemiológica se desvió hacia una nueva pendiente. Ante el progresivo aumento de infectados y una segunda ola que amenaza con incrementar el número de casos, la administración en forma temprana del suero hecho con sangre de recuperados del Covid vuelve a ser vital en la primera línea de combate contra el virus para evitar el agravamiento de los cuadros leves de la enfermedad y limitar la replicación viral”, comunicó.El porcentaje de plasma donado bajó un 70% respecto de a octubre. “Estamos entregando entre 10 y 15 plasmas por día cuando entre septiembre y octubre fueron 300. En proporción, contamos con un stock del 35% en Mar del Plata, 30% en La Plata, 20% en Bahía Blanca y 15% en General Rodríguez. Pero todo es dinámico”, señaló Alejandra Del Bonis directora asistencial del Centro Regional de Hemoterapia de La Plata.