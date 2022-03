Ping pong vendimial: conocé de otra manera a las reinas

Faltando tan sólo 24 horas para conocer a la nueva Reina Nacional de la Vendimia 2022, las 17 candidatas departamentales –Sofía Grangetto de Guaymallén decidió no estar en los eventos- que participan de las actividades previas al acto central en el Frank Romero Day, viven horas muy intensas. Entre la vorágine de una agenda cargada de eventos, agasajos y regalos, las jóvenes se dieron una pausa para responder al pin pong centennials de Los Andes, en el almuerzo que tuvo lugar ayer en el Espacio Wine and Deli, evento exclusivo del diario.

En un alto en la degustación y una presentación de magia, las chicas se animaron a mostrar un costado menos conocido y más espiritual, como las cábalas para este sábado, un lugar en el mundo, su actividad en Instagram y cómo creció su popularidad en la red social desde que son reinas.

También, algunas de ellas, hasta permitieron que se les fotografiara su amuleto o su objeto preferido de la suerte y hasta algún símbolo o dibujo en su piel.

Una por una

Giuliana Pilot, Reina de Maipú

Seguidores de Instagram: ¿Cuántos tenías antes de ser reina y cuántos tenés ahora?

-Tenía 3000 y pico y ahora en unos pocos días de ser reina llegué a los 5.000.

-Tres canciones de Spotify

No tengo una en particular, pero me encanta Adele y Ed Sheeran.

-Un color favorito

El verde me encanta y es un color que significa la esperanza y lo compartimos con mi mamá.

-Una prenda

-Un vestido suelto

-Una persona

Mi mamá

-Un lugar en el mundo

Brasil

-Tatuajes

Sí, uno chiquitito, una flor en el pie.

- Una cábala para el sábado

-No es una cábala. Quizás antes de ir al teatro griego poder hablar con Dios y dejar todo en sus manos.

Carolina Sendra, Reina de General Alvear

Seguidores de Instagram: ¿Cuántos tenías antes de ser reina y cuántos tenés ahora?

Creo que estoy en los 5.500. Antes de ser reina distrital tenía algo así como 2.000 seguidores.

-Tres canciones de Spotify

-Idiota de Morán, stereo hearst de Marron Five y Ghost de Justin Beaber.

-Un color

El rosado, me lleva mucho, o el celeste

-Una prenda

Las polleras

-Una persona

Mi mamá

-Un lugar en el mundo

La finca de mis abuelos

-Tatuajes

No tengo.

-Una cábala para el sábado

- Yo no sé si es una cábala. Lo que te puedo decir es que voy a hacer lo que hago todos los días de mi vida, que es orar antes de salir.

Ana Delfina Carbonell, Reina de Luján de Cuyo

Seguidores de Instagram: ¿Cuántos tenías antes de ser reina y cuántos tenés ahora?

-No la verdad no le presto mucha atención. Arranqué con 1.000 y ya estoy en los 2.000 seguidores.

Un color

Rosado, me encanta

Una cábala

Siempre llevo mi abuelita, en esta cadenita (un dige con un ángel).

Una persona

Mi hermanita

Una prenda

Me encantan los accesorios

Un lugar en el mundo

Cualquier playa

Un tatuaje

Tengo uno que representa a mi familia, un trébol de cuatro corazones son cuatro hojas.

Milagros Canteros, Reina de San Rafael

Seguidores de Instagram: ¿Cuántos tenías antes de ser reina y cuántos tenés ahora?

-Ni idea. Subieron bastante. Hoy 7.150 y antes 2.000. Creció un montón mis seguidores en Instagram.

-Tres canciones de Spotify

El rock me gusta mucho, “Las Pastillas del Abuelo” y “No te va a gustar”, tengo varios temas de ellos.

Un color

El rosa bebé, porque es muy delicadito.

Como siempre estoy bronceada porque hago natación me gusta cómo se me ve.

-Una persona

Qué difícil, mi mamá y papá.

Tatuajes

Sí tengo tres. Una mándala en el atebrazo que tengo con mi mamá, una fecha importante y una frase en las costillas, que dice: “Vive la vida con quien te de vida”.

-Una prenda

Las zapatillas

-Un lugar en el mundo

Mi casa.

-Una cábala para el sábado

No soy de cábalas, incluso un amigo que me acompañó en las fiestas distritales, pero no en la general, me dijo que no me iba acompañar el sábado, porque no me acompañó en el resto.

Le dije andá igual, porque yo no creo en las cábalas.

Daniela Sánchez, Reina de La Paz

Seguidores de Instagram: ¿Cuántos tenías antes de ser reina y cuántos tenés ahora?

Muchísimo cambió. Yo te cuento que empecé con 850 seguidores y ahora estoy llegando a los 1.950.

-Tres canciones de Spotify

-Revolución de Abel Pintos, Carlos Rivera, el tema Amo mi Locura y El Chojin, “Un Nuevo Yo Despierta”.

-Un Color

El verde porque lo relaciono con la esperanza y con la naturaleza. Lo relaciono con todo lo natural.

-Una persona

Mi mamá y mi papá.

-Una prenda

Las calzas, me gusta estar cómoda. Son un comodín.

Un lugar en el mundo

Me encantaría conocer Italia.

-Tatuajes

Uno solo, en el antebrazo es un símbolo ancestral, que significa unión y fuerza.

Cábala para el sábado

-En realidad tengo dos. Una, una pulserita de Virgen de Guadalupe que me regalaron cuando fui candidata y la verdad que siento que me bendice, que me acompaña.

Y la otra cábala, es la de la foto de mi papá que no lo tengo hace ocho meses. Y en cada momento que me siento debilucha, comparto la foto de él.

Ailín Mayorga, Reina de Las Heras

Seguidores de Instagram: ¿Cuántos tenías antes de ser reina y cuántos tenés ahora?

Arranqué con 3.000 antes de ser reina y hora estoy en 5.346

Tres canciones en Spotify

No tengo ninguna en especial.

Un color

El fucsia

Una persona

Mi mamá

Una prenda

Zapatos, me encantan los zapatos.

Un lugar en el mundo

La playa, te diría República Dominicana.

Tatuajes

Sí, tengo tres. Una frase que la hice para mí para darme fuerzas. Otro con las primas, vivimos en lugares diferentes y es para mantenernos unidas de alguna forma. Y el último es una pantera y los tres los tengo en las piernas.

Una cábala para el sábado

Tengo un amuleto. Es un delfín. Viajé cuando era chiquitita a República Dominicana y me lo traje.

Celeste Bobadilla, Reina de Tunuyán

Seguidores de Instagram: ¿Cuántos tenías antes de ser reina y cuántos tenés ahora?

Hoy tengo 6.919 y comencé con 5.500.

-Tres canciones de Spotify

Me gusta mucho el cuarteto, me da mucha alegría, no tengo una canción en especial.

Un color

El plateado, me gusta mucho lo brillante.

Una persona

Mi hermano.

Una prenda

Los vestidos

Un lugar en el mundo

El mar

Tatuajes

Tengo varios, pero tres significativos: uno, el nombre de mis papás y otro con el nombre de mi hermano.

Cábala para el sábado

No. Creo que la fe en Dios.

Nazarena Nicosia, Reina de San Martín

Seguidores de Instagram: ¿Cuántos tenías antes de ser reina y cuántos tenés ahora?

Subieron un montón. Arranqué con 1.800 y hoy tengo 4.100.

-Tres canciones de Spotify

Te olvidaré de Tini Convénceme de la Konga Mi novia se me está poniendo vieja de Ricardo Arjona

Un color

El rosa y el celeste, son los colores de la virgen, por eso lo aprecio mucho.

Una persona

Mi mamá

Una prenda

Me gustan los jeans anchos, sueltos.

Un lugar en el mundo

La montaña

Tatuajes

No, no tengo.

Cábala para el sábado

No la voy a utilizar porque tengo miedo de perderla, pero tengo una pulsera que es de mi bisabuela que la trajo de Italia, y tiene mucha historia porque se la regalaron a sus quince años. Y la llevé en mi elección como reina departamental.

Y después, tengo la foto de un amiga en la funda de mi teléfono, que la voy a llevar. Ella falleció cuando éramos muy pequeñas y creo que me dio una mano terrible para llegar adonde estoy.

Lucila Baigorria, Reina de Godoy Cruz

Seguidores de Instagram: ¿Cuántos tenías antes de ser reina y cuántos tenés ahora?

Creo que hoy tengo 17.600 y comencé con 13.000. Creció mucho el número, aparte veníamos trabajando desde las candidaturas distritales y con las chicas de la Corte, hemos crecido y avanzado.

Hoy tengo una persona que me ayuda mucho.

Tres canciones de Spotify

Universo paralelo de La Konga Mamy Karol G Ojitos Rojos de Nicky Jam.

Un color

El rosado, pero en general me gustan los colores pastel.

Una persona

Mi familia en general, no tengo una persona en particular.

Una prenda

Las faldas

Un lugar en el mundo

Hay una playa en Chile que se llama Coquimbito, está sumamente escondida, encima de un bosque, es hermoso y vamos todos los años en familia.

Tatuajes

No te voy a mentir, tengo siete. El que más me gusta es el que tengo en la zona baja de la espalda, que es una frase en árabe que significa “Todo por Ti”. Lo quise hacer porque estuve perdida mucho tiempo en mí misma, para buscarme, porque soy una persona que siempre está pendiente de los demás.

Una cábala para el sábado

No, solamente buena energía. Yo le rezo mucho a la virgen de la Carrodilla. Es una tradición de todas las mujeres de mi familia.

Martina Boscariol, Reina de Rivadavia

Seguidores de Instagram: ¿Cuántos tenías antes de ser reina y cuántos tenés ahora?

Antes, nunca fui muy activa en redes. No llegaba a los 2.000 y ahí empecé a subir y ya tengo 4.000 y tantos seguidores.

Un color

Banco y dorado. Hace poquito me dijeron que tengo que hacer una burbuja de blanco y dorado para preservar mis energías tan bonitas. Y tratar de que no entre lo malo.

Una prenda

Unos vestiditos de entre casa.

Una persona

Siempre diría mi mamá, pero hoy digo yo.

Un lugar en el mundo

El carrizal. Tenemos una casilla y me llevaban desde los 8 meses.

Tatuajes

Sí, una estrella, un sol y una luna. Porque es un dibujo que lo hago en todos lados, desde que tengo 16 años.

La cábala para el sábado

Cuatro días antes de ser elegida para mi distrito, hice un retiro espiritual y me traje una cadenita con una cruz y el día de la elección me lo escondí y lo llevé durante todo el acto. El sábado lo voy a volver a usar.

Brenda Hidalgo, Reina de San Carlos

Seguidores de Instagram: ¿Cuántos tenías antes de ser reina y cuántos tenés ahora?

Empecé con 2.200 y ahora tengo 2.600

Tres canciones en Spotify

Me gusta Marron Five, Dread mar I.

Un color

Turquesa, o azul.

Una persona

Mi mamá

Una prenda

Vestidos de playa.

Un lugar en el mundo

El lote de mi familia en San Carlos.

Tatuajes

No tengo.

Una cábala para el sábado

No tengo amuletos, pero tengo una frase que me digo a mí misma, que es suelto y confío.

Luciana Ponce, Reina de Malargüe

Seguidores de Instagram: ¿Cuántos tenías antes de ser reina y cuántos tenés ahora?

Creció un poco. Creo que empecé con 1.900 y ya estoy en mil más.

Tres canciones en Spotify

Zona de promesas- Mercedes Sosa Universo Paralelo de la Konga Mendoza de Fiesta de los Chimenos

Color

El rojo, me inspira fuerza.

Una persona

Mis padres

Una prenda

Un vestidito

Tatuajes

Tres. Dos de mi familia y uno con mis hermanas que es un trébol. Y otro que dice de fe en modo de cruz.

Un lugar en el mundo

Italia

Una cábala para el sábado

Hace poco mi mejor amigo se fue a la montaña y tiene una conexión muy grande con mi papá y le pidió una cosa y luego empezó a encontrar muchos cuarzos. Y eso dice que trae muy buena energía.

La idea es llevar el cuarzo en una pulserita.

Agustina Miguez, Reina de Tupungato

Seguidores de Instagram: ¿Cuántos tenías antes de ser reina y cuántos tenés ahora?

Antes de empezar Vendimia, tenía como 1.200 seguidores y cuando puse pública la cuenta todos me empezaron a seguir. Hoy tengo 2.000.

Tres canciones de Spotify

Tini, Sebastián Yatra, por ejemplo Tacones Rojos.

Un color

El rosado y el rojo. El rojo para repeler la envidia.

Una prenda

Una solerita

Tatuajes

No tengo.

Una cábala para el sábado

Una foto de mi familia.

Ana Paula Rodríguez, Reina de Junín

Seguidores de Instagram: ¿Cuántos tenías antes de ser reina y cuántos tenés ahora?

Tengo 2.415 y arranqué con 600 (risas).

Un color

Verde oliva. Es un color diferente.

Una persona

Mi mamá.

Un lugar en el mundo

Mendoza

Tatuajes

No tengo, pero me gustaría.

Una cábala para el sábado

Sí voy a llevar este anillo (exhibe la mano). Me lo regaló mi peluquero y me dijo que tiene una historia y no me la quiere decir. Me lo dio en mi fiesta distrital y me acompañó en la fiesta departamental.

Antonella Barrera, Reina de Lavalle

Seguidores de Instagram: ¿Cuántos tenías antes de ser reina y cuántos tenés ahora?

Yo no le presto atención. Pero sé que estamos llegando a mucha gente y que podemos ayudar a mucha gente.

-Tres canciones en Spotify

Para un lavallino Huarpe Tonada de Ceferino Gómez Alto del Olvido

Color

Negro, porque me gusta la ropa oscura.

Una persona

Mi mamá.

Una prenda

Palazos.

Un lugar en el mundo

Mi departamento

Un tatuaje

El más significativo que tengo es la firma de mi bisabuela. Está tal cual hecha. Yo la encontré después de que ella falleció. Ella siempre firmaba sus fotos.

Y también tiene las flores del jacaranda, porque mi abuelo le decía que era su flor del jacarandá. Cuando ella falleció se convirtió en mi flor.

Una cábala para el sábado

Mi gente, mi familia.

Natasha Sánchez, Reina de Santa Rosa

Seguidores de Instagram: ¿Cuántos tenías antes de ser reina y cuántos tenés ahora?

Empecé con 2.000 y ahora tengo 3.600. Re bien.

-Tres canciones en spotifi

Mi tema es Baila para Mí, de La Mosca.

Color

El verde, cualquier verde.

Una persona

Mi mamá y mi papá.

Una prenda

Una remera deportiva

Un tatuaje

Un corazoncito. (risas). No se puede decir donde.

Un lugar en el mundo

El campo de mi papá en La Dormida.

Una cábala para el sábado

Tengo el anillo de mi abuela, que falleció cuando tenía dos años. Y me lo dieron a mí en mis 15.

Guadalupe Cuervo, Reina de Capital

Seguidores de Instagram: ¿Cuántos tenías antes de ser reina y cuántos tenés ahora?

Arranqué con 3.700 y ahora tengo 4.500. Un montón, hace una semana que soy reina.

Un color

El azul

Una prenda

Te voy a decir algo muy específico: las Convers.

Tatuajes

Una corona, muy chiquitita, cuando salí segunda en Miss Mundo.

Una cábala para el sábado

La gente que estuvo ahí, que es la que me acompañó en la Vendimia.