Juegos, regalos y mucha diversión en el agasajo de Los Andes a las reinas

Como ya es tradición, cada año Los Andes y su sitio de vinos Guarda14 dicen presente en los festejos vendimiales e incorporan actividades al calendario oficial.

En esta ocasión, el diario de los mendocinos invitó a las reinas departamentales a compartir un divertido almuerzo. El lugar elegido fue Wine & Deli de Bodega A16, un espacio ubicado en el corazón de la Ciudad, en calle Emilio Civit 757, que propone experiencias de degustación y gastronomía con productos delicatessen, maridados con excelentes vinos.

Las soberanas fueron recibidas por Mauricio Boullaude, CEO de A16, quien expresó: “Nos encanta la Vendimia y estamos muy contentos de recibirlas. Desde la bodega nos interesa mucho fomentar el enoturismo, y ellas son nuestras embajadoras ante el mundo. Nuestro Wine & Deli está abierto para quienes deseen degustar nuestros vinos, con opciones de tapeo y platos, y también conocer nuestro espacio Garden, más informal, para disfrutar del after office los jueves”.

Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Posteriormente les dieron la bienvenida Camilo De Lillo, COO/CFO de Los Andes, junto a Julieta Nadin, subgerente de Marketing Comercial. “Los Andes ha estado presente en la Vendimia desde siempre. Este año quisimos agasajarlas con una propuesta lúdica para que puedan distenderse de su agenda tan cargada. Por eso preparamos obsequios personalizados para cada una de ellas”, comentó Julieta Nadin.

Acompañaron esta invitación parte del equipo de producción de las láminas 2022 de Los Andes: la fotógrafa Romina Bustelo y Luca Salvo y Seba Cam, de Mucho Peluquería.

Delicias y magia “al instante”

Apenas ubicadas en sus lugares, las soberanas fueron sorprendidas por el mago Agustín Saitta, quien las divirtió con sus trucos de “magia de cerca”, utilizando elementos como monedas y cartas. “Hoy vinimos a introducir a las chicas al mundo de la magia, con trucos clásicos, mentalismo y otras sorpresas. Con este show vamos a improvisar y a sorprender a cada una de ellas”, declaró el mago.

Almuerzo de Los Andes con las reinas departamentales de la Vendimia 2022 en el Espacio Wine and Deli. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Luego del show, llegó el turno de la comida: un riquísimo menú preparado especialmente por el chef Marcelo Saltalamacchia, que incluyó ojo de bife con vegetales asados, acompañado por los mejores vinos de A16, y de postre flan con crema de dulce de leche y praliné de frutos secos.

Sorpresas y más sorpresas

Las candidatas también pusieron a prueba sus conocimientos sobre el mundo del vino con un juego a cargo de la licenciada en Enología Ana Puelles, coordinadora de la bodega de la Universidad Maza. La ganadora fue Natasha Sánchez, de Santa Rosa, quien se llevó como premio un set de productos especiales de Amodil.

Los Andes, por su parte, las homenajeó con una tarjeta de beneficios Los Andes Pass personalizada, con suscripción digital. Este regalo les permitirá acceder en forma ilimitada al diario online durante un año, así como también a todos los beneficios, promos y descuentos que el Club Los Andes Pass ofrece en más de 500 comercios adheridos a su red, así como también en eventos especiales y capacitaciones.

Almuerzo de Los Andes con las reinas departamentales de la Vendimia 2022 en el Espacio Wine and Deli. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Pero eso no fue todo: cada una de las reinas recibió una botella de vino Malbec con etiqueta personalizada con su nombre y su foto, elaborado por la bodega de la UMaza; tazas con su signo del zodíaco de parte de la bodega, agendas de Guarda14 y productos de belleza de Amodil.

Las reinas, en primera persona

-Agustina Miguez, Tupungato: “Estoy viviendo estos días súper bien, muy emocionada y con muchas ansias de que llegue el gran momento este sábado”.

-Luciana Ponce, Malargüe: “Estamos disfrutando muchísimo. Esto es una experiencia inolvidable que todas queremos vivir representando a nuestros departamentos de la mejor forma posible”.

-Guadalupe Cuervo, Ciudad: “Vivo estos días muy expectante; más allá del resultado, pensando en que este grupo siga unido”.

Almuerzo de Los Andes con las reinas departamentales de la Vendimia 2022 en el Espacio Wine and Deli. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

-Celeste Bobadilla, Tunuyán: “Hemos formado un equipo muy lindo y la convivencia es excelente. Las chicas nos dan esa contención que por ahí nos hace falta a quienes vivimos más lejos y no tenemos cerca a nuestra familia”.

- Giuliana Pilot, Maipú: “Tengo expectativas muy altas, esta experiencia es muy positiva. Trato de disfrutar el día a día con este hermoso grupo y dejar un poco de lado el resultado de la elección”.

-Milagros Canteros, San Rafael: “Estoy muy contenta, ya no queda nada para el acto central. Estoy lejos de mi gente y de mi querido San Rafael, pero me siento muy contenida por mis compañeras, que me apoyan cuando nos ganan las emociones”.