Pide PC rotas o viejas para repararlas y que las usen sus alumnos

Néstor Lauricella se propone aportar “su granito de arena”, cosa que hace todos los días desde su rol de docente. Sin embargo, tras la vivencia de la cuarentena que, según sus palabras, dejó al descubierto todos los problemas de la educación pública en Mendoza, decidió redoblar esfuerzos.

“Los profes pedíamos la tarea pero los chicos no tenían computadora, y lo más grave, es que no tenían internet, entonces se empezó a utilizar el celular, pero algunas tareas no las podían realizar desde ahí”, describió

“De 200 alumnos a los que doy clases, hay entre un 5% y 10% que quieren salir adelante pero no pueden porque no tienen recursos, uno como docente se da cuenta”, esa es la estadística que el profesor menciona como germen de su destacada iniciativa.

Néstor ha decidido donar tiempo y conocimiento. Su idea es armar máquinas muy básicas con los componentes que reciba de las donaciones para entregar a aquellos estudiantes que no puedan acceder a una. “Se trata de dispositivos muy básicos, que permitan el manejo de herramientas de Office: hacer una carta en Word, trabajar con planillas de Excel, armar una presentación de PowerPoint”, comentó. Esas son las herramientas esenciales que utilizan los alumnos de Néstor. “Tanto yo como cualquier otro profe en la provincia pueda dar clases y los estudiantes al menos puedan realizar los trabajos, lo mínimo”, dijo. Entendiendo que no se resuelve una de las partes básicas como lo es el acceso a internet.

Para ensamblar una máquina, el técnico en Redes y Telecomunicaciones explica que se necesitan diez componentes básicos que tengan la misma tecnología, por lo que allí se encuentra un primer inconveniente. “Para poder armar una, necesito 10 ó 20 computadoras para recuperar los componentes como placa madre, memorias, etc. y encontrar las que sean compatibles”, explicó. Es por eso que el progreso de la iniciativa en mayor parte dependerá de las donaciones que reciba. Entendiendo la situación de crisis económica, sabe que seguramente recibirá computadoras o partes muy dañadas o viejas. “Todo lo que me puedan dar sirve”, aseguró.

Néstor es profesor de Informática en 2° y 3° año en secundaria y de 3° año en terciaria. Sus 35 horas de carga horaria semanal se reparten entre el CENS N° 3-479, de El Algarrobal de Las Heras, Escuela N° 4-04 El Plumerillo de Las Heras, Escuela N° 9-002 Normal Godoy Cruz y el Instituto Superior Técnico de Estudios Económicos de Cuyo 9-013, en la carrera de Administración Pública.

Si a su día le queda algún momento disponible , también realiza servicio técnico y armado de computadoras a pedido. En sus comienzos laborales, se dedicó a la parte técnica y desde ese entonces cuenta que siempre tenía en su casa “basura”, mejor dicho partes o distintos componentes de computadoras y si en alguna escuela hacía falta él las donaba.

Néstor busca anticiparse a una situación que según su opinión será igual o peor a la del año pasado, entendiendo que habrá una mixtura entre clases presenciales y a distancia, lo que demandará mayor tiempo y dedicación por parte de los docentes. “La realidad es que fuimos los docentes los que sacamos a flote la educación”, sentenció el profesor que conoce las diferentes realidades de adultos y estudiantes tras su trabajo en diferentes establecimientos.

“Ha sido trágico, un gran desgaste para todos”, expresó el docente que al igual que todos sus colegas debió adaptarse a una nueva forma de dar clases. Durante la nueva modalidad fue evidente que la falta de recursos fue un impedimento tanto para estudiantes como para docentes. Los últimos debieron sacar de su bolsillo para pagar internet, o armarse una computadora. Para los chicos, muchas veces significó que, aún con todo el esfuerzo y las ganas, no pudieran realizar las tareas.