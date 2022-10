Pico de casos de gripe y alergias en las guardias pediátricas de Mendoza

Una situación que a algunos llama la atención se está viendo en los sistemas de salud de la provincia: un pico de consultas por enfermedades respiratorias en las guardias pediátricas. La particularidad no tiene que ver con los cuadros que se presentan, sino más bien con la época del año en los que se están dando y en la gran diferencia de cantidad con respecto al año pasado.

Así, en la guardia del Hospital Materno Infantil Humberto Notti, como la del Hospital Fleming (para asociados de Osep) se ha detectado un crecimiento en las consultas en lo que va de octubre, en comparación con septiembre, por afecciones de las vías respiratorias, faringitis, laringitis y anginas. En algunos casos, estos cuadros más graves derivan en neumonías.

El director del hospital Notti, Jorge Pérez, indicó que notan un “amesetamiento” de los casos y consultas, de las que se registran entre 500 y 600 diarias. Eso permite que no haya problemas con la atención. “Las guardias no están colapsadas, pero sí hay una mayor demanda, que no nos toma desprevenidos. Los papás que llegan al Notti ya saben que hay una demora, pero también que se van de acá con todos los estudios hechos y el diagnóstico dado. En cambio, tal vez, en otro efector tienen que esperar varios días para reunir todos los exámenes necesarios”, subrayó el profesional de la salud.

Sin embargo, volvió a resaltar que, a pesar de que a algunos pueda parecerles sorpresivo este crecimiento de casos, no han crecido en demasía. “Estamos en una meseta. Sí notamos que hay una tasa alta de consultas, pero para ellas estamos preparados y acostumbrados. La razón de que se vean tantos de estos casos tiene que ver con que en la pandemia (de coronavirus), por la cuarentena, no tuvimos tanta incidencia de estas enfermedades como sí las tenemos ahora”.

A la hora de pronosticar cómo seguirá en lo sucesivo esta situación, el médico adelantó que “las consultas van a bajar”, porque en noviembre, diciembre y todo el verano, estas infecciones o cuadros virales quedan desplazadas por las gastroenteritis.

“Por lo que hemos podido conversar con nuestro equipo de epidemiología, estamos esperando que a partir de la semana que viene se empiece a notar claramente una disminución en los casos” de enfermedades respiratorias, agregó.

Tal como ha anunciado oficialmente desde el Ministerio de Salud, están circulando dos tipos de virus de la influenza o gripe: el tipo A y el tipo B, pero es el tipo A el de mayor circulación este año. A través de la vigilancia epidemiológica en el país, se observa sobre todo esta variante, y durante 2022 se han registrado casos especialmente de la cepa H1N1.

Se corrió la estacionalidad de las enfermedades respiratorias

La médica pediatra Ana Houdek, quien se desempeña en un centro de salud de Godoy Cruz y atiende también en su consultorio particular, coincidió con la percepción de que se está dando una gran cantidad de consultas por un aumento de los cuadros de influenza.

La especialista, de hecho, ejemplificó con su caso personal: en su centro de salud en el que trabaja, de 15 pacientes que asisten en estos días de octubre, la mitad de los niños llega aquejado por algún trastorno relacionado con las alergias o con la gripe.

“Hay muchos cuadros virales y también bacterianos, que se manifiestan en catarros, faringitis, traqueobronquitis, anginas pultáceas y complicaciones, que pueden persistir durante una semana”, confirmó. “Es importante que los niños hagan unos días de reposo y no vayan a la escuela para no propagar estos virus”, aconsejó la especialista.

Tanto esta médica como otros expertos consultados coincidieron en que la vuelta a la normalidad (sin el aislamiento total o parcial que signó el inicio de la pandemia) y la falta de uso obligatorio del barbijo permitieron la circulación de los virus que en 2020 y en 2021 no tuvieron su ciclo, y es por eso que ahora se dan en forma tardía (dado que son más propios de la temporada invernal).

Falta de inmunidad

Houdek aclaró que en estos casos se da el llamado “nicho ecológico del virus”: esto quiere decir que se presentan en los pacientes las condiciones necesarias para tener el huésped, para su reproducción y para su dispersión. En ese sentido, destacó que, durante los dos primeros años de pandemia, el paciente pediátrico no pudo fortalecer normalmente su sistema inmune, algo que también se destaca como otro factor muy importante para entender esta realidad de consultas frecuentes por dolencias respiratorias.

Los síntomas de alergias también persisten por la estación primaveral, que influye mucho, y por las pelusas de los árboles, que comienzan en septiembre y se extienden hasta noviembre.

Muchas veces la rinitis y la tos se confunden con una gripe, pero se está en presencia de una alergia que debe tratarse y ante su persistencia hacer un tratamiento preventivo.

El director del Hospital Fleming, Mauricio Recabarren, contó a Los Andes que entre septiembre y octubre se pasó de las 150 consultas diarias en la guardia, a 160.

“Todos los años en octubre se da esta demanda en las guardias. Y es bastante variable la situación porque ayer (por el viernes) tuvimos 200 casos. La llegada de la primavera incide en estos cuadros respiratorios de las vías superiores, a lo que hay que sumarle que el año pasado no circularon estos virus”, aclaró Recabarren.

También ponderó que la presencia de más agentes de este tipo se debe a que ya no se usa el barbijo y en el transporte público es frecuente ver a gente tosiendo sin protección propagando estas infecciones”.

“Frente a este tipo de situaciones deberíamos volver a cuidarnos como lo hacíamos en la pandemia, sobre todo en los espacios cerrados comunes”, recomendó el pediatra.

Similar al Covid

El Coordinador de la Sección Infecciones Pulmonares de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, Alejandro Chirino (MP 7420), explicó recientemente a una agencia de noticias que actualmente existe una mayor circulación del virus de influenza, que genera un cuadro similar al de otras virosis respiratorias, incluyendo la Covid 19.

Los síntomas son fiebre alta, decaimiento intenso, dolores musculares, dolor de garganta, tos y congestión nasal, entre otros son las alarmas que hay que tener en cuenta para una consulta médica.

“Desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria recordamos que es fundamental continuar con las medidas de cuidado, especialmente la vacunación contra el virus de la influenza en poblaciones de riesgo: personal de salud, mayores de 65 años, bebés y niños de entre 6 y 24 meses, embarazadas y puérperas, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo tales como obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos, trasplantados y/o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis, entre otros”, enfatizó.

Situación con respecto a la pandemia

En cuanto a la enfermedad que atenazó al mundo a partir de 2020, Mendoza hoy en día sostiene una buena situación epidemiológica del Covid-19 con una ausencia de casos prácticamente, según datos oficiales.

La última semana epidemiológica (10 al 16 de octubre de 2022) arrojó 17 positivos de 1.064 que se toman del testeo a pacientes de riesgo y de los puestos centinela. Con respecto a los fallecidos no se contabilizaron y hubo dos muertes notificadas en SISA (corresponde a personas fallecidas con fechas anteriores).