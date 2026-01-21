21 de enero de 2026 - 20:39

Persiste la alerta amarilla por tormentas: el pronóstico para este jueves en Mendoza

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada inestable y con precipitaciones en la zona de cordillera.

Para este jueves persiste la alerta amarilla por tormentas en distintas zonas de Mendoza, donde además está prevista una jornada calurosa con nubosidad variable.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas durante la tarde/noche que afectará al Gran Mendoza, General Alvear, San Rafael, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, Rivadavia, Junín, San Martín y Santa Rosa.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ocasional caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual”, indica el SMN.

Además, están previstas precipitaciones en la zona de cordillera. El Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al viernes está prevista una jornada parcialmente nublada con poco cambio de la temperatura y tiempo inestable. La máxima será de 35°C y la mínima de 23°C.

Mientras que para el sábado está pronosticada una jornada calurosa e inestable con tormentas hacia la noche. La máxima será de 36°C y la mínima de 20°C.

