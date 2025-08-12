Perseidas de agosto 2025: cuándo ver la lluvia de estrellas que no se repetirá hasta el año 2126

En la segunda semana de agosto de 2025 , el cielo nocturno ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año: la lluvia de meteoros Perseidas , también conocida como “Lágrimas de San Lorenzo”.

El fenómeno alcanzará su punto máximo entre la noche del martes 12 y la madrugada del miércoles 13 de agosto , con una previsión de hasta 100 meteoros por hora.

Las Perseidas ocurren cuando la Tierra atraviesa la nube de partículas dejada por el cometa Swift-Tuttle , que completa su órbita alrededor del Sol cada 133 años . Su última visita fue en 1992 y no regresará hasta 2126 , pero el rastro que dejó sigue generando cada agosto un show de luces en el firmamento.

Cuando los diminutos fragmentos —o meteoroides— entran a la atmósfera a velocidades cercanas a 59 km por segundo, la fricción los calienta a miles de grados. Este proceso vaporiza tanto la partícula como el aire circundante, provocando los destellos conocidos como meteoros o “estrellas fugaces”.

Los registros más antiguos de este fenómeno datan del año 36 d.C. , según anales históricos chinos que describieron un pico de meteoros en esta época.

Cuándo y dónde ver las Perseidas en 2025

El periodo activo de las Perseidas va del 17 de julio al 23 de agosto, pero la mayor actividad se dará en la madrugada del miércoles 13. Para una observación óptima, lo ideal es buscar un lugar oscuro y elevado, lejos de la contaminación lumínica.

Aunque el hemisferio norte ofrece la mejor visibilidad, en Argentina y otros países del hemisferio sur también se podrán apreciar, siempre que se elija un sitio con el cielo despejado y sin luces artificiales.

Consejos para observar las Perseidas de agosto de 2025