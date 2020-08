Permiten aislamiento en el domicilio a pacientes por Covid-19

Aquellas personas que den positivo por Sars-Cov-2, cursen la enfermedad con síntomas leves y cumplan una serie de requisitos, podrán realizar el aislamiento en sus propios hogares, sin necesidad de permanecer en hospitales o en hoteles.

Se trata de una decisión que será oficializada hoy de la cual ya se conocen los lineamientos generales. Se encuentran publicados en la “Guía Técnica de la Provincia de Mendoza para el Manejo de la Enfermedad por Nuevo Coronavirus (COVID-19)” que se elaboró en marzo y se va actualizando de acuerdo a la situación provincial. Sus autores son los 19 miembros del Comité de Vigilancia Epidemiológica de la provincia que tiene como presidente a la ministra de Salud, Ana María Nadal. Adelantó la semana pasada que estaban evaluando esta medida para evitar saturar el sistema sanitario frente al marcado aumento de casos.

En el documento se destaca que el aislamiento en domicilio está indicado para casos confirmados leves o asintomáticos que cumplan con la totalidad de los criterios médicos y sociales impuestos por las autoridades. Deben tener menos de 60 años, estar plenamente consciente, temperatura corporal entre 36.1 y 38°, y entre otros puntos como presión sistólica, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y respiratoria normales. Los criterios sociales estipulan que debe ser una persona auto válida con movilidad adecuada y sin deterioro cognitivo; tener un teléfono con comunicación permanente; contar con habitación de uso individual y ventilación adecuada directa al exterior, conexión segura de agua potable en el interior de la vivienda, baño de uso exclusivo o posibilidad de higiene luego de cada uso; ausencia en domicilio de personas con factores de riesgo, entre otros.

Pero además de cumplir estos parámetros se debe llenar una declaración jurada en la que el interesado se compromete a cumplir estrictamente con el aislamiento en el domicilio indicado, evitando contacto con convivientes y absoluta prohibición de ingreso de cualquier persona, así como salidas salir del domicilio y asistencia a reuniones sociales, entre otras.

Cada Institución de salud de la provincia será la responsable de los pacientes atendidos, realizando seguimiento telefónico en los casos sospechosos y confirmados enviados al domicilio; como así también coordinando todas las acciones necesarias como re-hisopado o traslados a hospitales o unidades de aislamiento sanitario cuando corresponda. En cuanto al seguimiento telefónico de casos confirmados en domicilio deberán ser en cuatro oportunidades: el día de la notificación del resultado del test, al tercero, séptimo y catorceavo día y eventual alta. En estos contactos se debe aplicar un triage de severidad de síntomas y signos. Tal como informaron desde el Ministerio de Salud, durante la tarde de ayer se encontraba reunido el equipo de Epidemiología para ultimar detalles de cómo será la implementación de esta nueva modalidad, lo que se dará a conocer durante la jornada de hoy.

La guía técnica marca como otros casos para el aislamiento en domicilio a los sospechosos que se encuentren a la espera del resultado del test PCR, debiendo contar con el resultado antes de las 24 a 36 horas. Agrega los casos indicados para permanecer en hoteles u otros dispositivos. Entre ellos se encuentran los pacientes sospechosos que por situación social no pueden cumplir aislamiento en domicilio, así como los confirmados leves o asintomáticos sin criterio médico de internación y con criterio social para aislamiento fuera del domicilio. Menciona a los casos confirmados moderados, severos y críticos que, ya habiendo cursado una internación, se encuentran sin criterios clínicos de internación y ningún otro tipo de cuidados, debiendo finalizar el periodo establecido de aislamiento o a la espera de un test PCR no detectable para su alta epidemiológica.

Caso testigo

Si bien la medida del aislamiento domiciliario para positivos será oficializada por estas horas, se han conocido casos registrados días atrás en los que la recomendación fue transitar la enfermedad en el hogar. Tal como sucedió con una familia de seis miembros de Luján a cuyo testimonio accedió Los Andes. Ambos padres comenzaron con los síntomas compatibles con Covid-19, aunque no pudieron determinar el nexo. Inmediatamente se comunicaron con el 0-800 y luego de varios días de insistencia y de aconsejarles esperar en casa, al quinto fueron a asistirlos.

En ese entonces ya los 6 miembros habían empezado con síntomas y quienes los vieron en el domicilio les dijeron que no era necesario hisoparlos ya que por los síntomas y rapidez del contagios, se consideraban a todos como positivos. También les indicaron quedarse en su casa, no salir por ninguna circunstancia y comunicarse de forma urgente ante la aparición de alguna complicación. A los cuatro días el padre presentó un cuadro más agravado a nivel respiratorio y a la madre no se le bajaba la fiebre, por lo cual volvieron a comunicarse con las autoridades y quienes los asistieron decidieron internar a los seis en el hospital Carrillo. Allí compartió toda la familia una misma habitación donde permanecieron tres días y luego fueron derivados nuevamente a su hogar donde están esperando la desaparición de los síntomas para poder obtener el alta.

Sigue el distanciamiento sin cambios

Un nuevo decreto del gobernador Rodolfo Suárez publicado anoche en el Boletín Oficial, detalla las actividades habilitadas para las próximas dos semanas. A diferencia de lo que ocurrió a fines de julio, en esta oportunidad Mendoza no agrega nuevas prohibiciones, sino que mantienen vigente las mismas restricciones hasta el 31 de agosto inclusive. Desde el ejecutivo tomaron esta decisión para mantener la situación económica y financiera actual, apuntando al sostenimiento del empleo y a las libertades colectivas. Igualmente, el mandatario apeló a la responsabilidad individual y pidió nuevamente salir de casa lo menos posible y solo en caso de ser necesario.

Tal como se anunció 15 días atrás, continúan prohibidas en todo el territorio provincial las reuniones familiares o sociales y rige la prohibición de funcionamiento de los establecimientos clasificados como bares. En tanto se mantienen las limitaciones según la finalización del DNI para asistir a los comercios y realizar actividades deportivas. Sigue vigente también la restricción de la circulación de personas en toda la provincia entre las 23.30 de cada día y las 5.30 del día siguiente. Solo están exceptuados quienes deban circular en alguna situación de emergencia médica debidamente justificada, y las personas vinculadas a la prestación de servicio de salud, entre otros.

Sobre el turismo interno, el alquiler de alojamientos en las localidades turísticas ubicadas en todo el ámbito territorial de la provincia podrá realizarse exclusivamente a grupos familiares convivientes. Mientras que se mantienen las limitaciones estipuladas con anterioridad en los departamentos de San Rafael, Lavalle, Malargüe, y Santa Rosa, tal como los respectivos intendentes le solicitaron al gobernador.

El Gobierno provincial solicita a los ciudadanos que respeten las medidas establecidas para evitar los contagios tales como distanciamiento social a dos metros, uso de tapabocas, respetar las salidas por DNI, entre otras.