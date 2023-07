Pastor rockero: vino a Mendoza desde EEUU y abrió un bar que los domingos se convierte en iglesia

Es un bar como cualquier otro. La gente ingresa a tomar o comer algo a la mañana, a la tarde o a la noche. De golpe, un auto se estaciona en la puerta, en la esquina de General Paz y Perú, de Ciudad. Sus ocupantes bajan cargados con instrumentos musicales. Ingresan, piden una pizza y comienzan a instalar los equipos. Mientras tanto, un mozo lleva café para unas personas que hablan en inglés en un rincón del local. Es jueves a la noche y ya huele a fin de semana. Luego llegan una pareja y un grupo de amigos, dispuestos a disfrutar del recital de músicos mendocinos.

“Una iglesia no es un edificio, es una comunidad donde crecemos juntos con amigos que nos aceptan como somos”, se puede leer en un cartel junto a la barra del café mientras el administrador anota los pedidos de los clientes.

Bajan las luces y Clonti Benegas muestra su guitarra en el escenario. La conocida bajista de Simpecao comienza a tocar sus propias canciones. Luego subirá Marcos Mendoza y el folclorista Tiki Gómez se encargará de cerrar la noche.

Entre toque y toque, el músico Jorge Varas, comenta: “Cada uno viene aquí con sus instrumentos a hacer sus temas. Justamente así lo conocí porque vine acá muchas veces como cantautor y me propuso que organizara este ciclo. Y estoy muy orgulloso porque el Viña Rock se ha transformado en un lugar de culto para los músicos mendocinos”.

El sitio funciona hace menos de dos años. Los días fuertes de recitales son de miércoles a sábado, mientras que el domingo está reservado para quienes quieren hablar de Dios o leer la Biblia. Otro de los letreros dice: “Te invitamos a conocer esta gran aventura de conocer a Dios y hacerlo conocer. Grupos semanales de estudio bíblico y de oración”.

Foto: José Gutiérrez / Los Andes

Es tan mendocino como cualquier otro comercio. Lo curioso es ese triple objetivo: bar, reunión de músicos e iglesia a la vez. El dueño es de Estados Unidos y eligió Mendoza para vivir. “Hace cinco años y medio con mi esposa nos vinimos a Mendoza. Puede parecer medio raro porque vinimos con la idea de abrir una iglesia. Aunque no parezca, soy pastor y sentimos un llamado de Dios a venir a Mendoza específicamente”, comenta a Los Andes Mark Young, quien nació en Seattle, en el Noroeste de Estados Unidos.

Y agrega: “Vinimos antes de la pandemia y al poco tiempo nos tomó por sorpresa. Y de ahí salió la idea de armar un café, pagar el alquiler y reunirnos y eso hacemos los domingos a las 11″. Cuenta que ese día el café está cerrado “y nos reunimos con la gente que quiere venir a escuchar la palabra de Dios”. “Es una iglesia muy tranquila, no es formal, no es tradicional, muy para la gente que no iría a una iglesia”, asegura Young.

Pasada la pandemia, el año pasado tuvieron la idea de ampliar el servicio y convertirlo en un lugar para los músicos. “Toda mi vida fui músico y nos dimos cuenta de que no había muchos lugares para las bandas locales. Entonces empezamos a traer bandas los viernes y sábados a la noche y se empezó a llenar. Después agregamos el miércoles de blues y, si vos querés tocar y cantar, tenés la posibilidad. Ese día, cualquiera del público que quiera expresarse puede subir al escenario”, resume el inquieto emprendedor norteamericano.

Música sanadora

El jueves está el unplugged de cantautores a partir de las 21.30. “Es que tampoco había un lugar para ellos. Abrimos para los cantautores acústicos. Se ha corrido mucho la noticia, gracias a Dios nos ha ido muy bien. Cómo será que tengo bandas agendadas hasta fin de año... Nos quedan tres viernes de diciembre libres y ya terminamos el año”, expresa Mark, muy conforme. Aunque aclara: “Está bueno, de miércoles a sábado, música en vivo en un lugar que se llena. Es chico, entran 55 personas. Por eso hay que reservar mediante un llamado por teléfono”.

Sobre el nombre del lugar, Mark explica: “Viña es parte de una iglesia de la que somos asociados. En Estados Unidos hay muchas iglesias vineyard (viña en inglés), más de 2.500 en todo el mundo literalmente, que están relacionadas entre sí y nos apoyamos. Y justo viña en Mendoza no podía ser mejor nombre. Viña Mendoza Comunidad Cristiana se llama nuestra iglesia y el lugar de llama Viña Rock Café. Espero que no nos vengan a hacer un juicio los de Hard Rock Café”, cierra entre risas este el pastor rockero.

Foto: José Gutiérrez / Los Andes

Ahora, el grupo está concentrado en la reunión del próximo viernes. “Son reuniones para apoyar a la comunidad, el viernes 21 toca una banda que se llama Chimo Savi, hacemos rock and pop, tipo Estelares, medio esa onda. Es a beneficio del esposo de una chica que trabaja acá, él tiene cáncer y tiene que juntar dinero para el tratamiento. También puede colaborar online”.

Entre amigos

A la hora de hablar de los mendocinos, Mark asegura: “la verdad es que a mí me encanta la gente de acá. El mendocino es medio extraño, cuando no te conoce es medio frío, pero en realidad, una que vez que pasás esa barrera de amistad son lo más generoso, bueno. Me encanta Mendoza, la gente y además hay muchos músicos y muy buenos. Tremendas bandas de artistas”.

Alberto es aficionado a la música, toca la batería y encontró el lugar que esperaba hace muchos años. “Desde enero hemos encontrado un lugar, que si bien es chico, podría decir que es la catedral de la música, Mark, el dueño y Carina, la esposa, son gente espectacular. Los martes nos congregamos en el lugar para leer la Biblia, orar, escudriñar el evangelio y los domingos hacemos la reunión principal de oración. Y ahora, los martes, estamos aprendiendo inglés. Es un lugar donde se puede ver que el Señor está presente”.

Foto: José Gutiérrez / Los Andes

Carlos Quiroga es otro habitué del bar. “La comida es muy buena y es barato, además tenés música en vivo, todo el under de Mendoza está yendo allí”, afirma el ingeniero y docente de la UTN.

Tiki Gómez, hizo un alto en su trabajo en el Teatro Independencia como productor musical y se presentó por primera vez en el Viña. El folclorista, que participó en varias ediciones del festival de Cosquín y otros encuentros nacionales de primer nivel, comentó que recibió la invitación para tocar en el local de General Paz y Perú. Destaca la posibilidad que tienen los músicos locales de contar con este tipo de espacios para poder desarrollarse como artistas.

Ya es viernes por la mañana y el café recibe a primera hora a los que vienen a trabajar al centro mendocino. Será una larga jornada que concluirá 16 horas después, con un nuevo encuentro de músicos y público.