Paso Cristo Redentor: reabren el tránsito para todo tipo de vehículos tras la mejora de las condiciones climáticas

La habilitación comenzará este jueves 11 de junio desde las 11 de Argentina. La decisión fue adoptada de manera conjunta por las coordinaciones fronterizas de ambos países luego de evaluar los informes técnicos sobre el estado del corredor internacional.

El Sistema Integrado Cristo Redentor volverá a operar con normalidad este jueves 11 de junio luego de que las autoridades de Argentina y Chile dispusieran la reapertura del corredor internacional para todo tipo de vehículos.

La medida fue confirmada mediante un comunicado oficial emitido por la Coordinación del Complejo Fronterizo Los Libertadores, en Chile, que informó que la habilitación regirá desde las 10 de ese país y las 11 de Argentina.

Según se indicó, la decisión fue tomada de manera conjunta por las coordinaciones fronterizas de ambos países tras analizar los reportes meteorológicos y los informes elaborados por los equipos técnicos de Vialidad de Argentina y Chile, que determinaron que existen condiciones seguras para restablecer la circulación.

De esta manera, se normalizará el tránsito por uno de los principales pasos internacionales que conecta Mendoza con la región de Valparaíso y que en los últimos días había sufrido restricciones debido a las condiciones climáticas propias de la temporada invernal en alta montaña.