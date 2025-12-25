Paso Cristo Redentor: comenzó el éxodo de fin de año y hay demoras de una hora y media para cruzar a Chile

Durante este jueves de Navidad no hay filas para ingresar a Argentina pero sí para quienes se dirigen al país vecino.

Con la llegada de fin de año y el inicio de las vacaciones, muchos turistas mendocinos optan por cruzar a Chile para descansar algunos días y aprovechar el viaje para realizar compras convenientes.

En este sentido, durante las épocas de verano el Paso Cristo Redentor, que conecta Mendoza con Chile, comienza a registrar demoras ante el gran flujo de vehículos en el corredor internacional, sobre todo para ingresar al país vecino.

Durante la tarde de este jueves 25 de diciembre, el complejo Los Libertadores registra demoras de aproximadamente una hora y media desde el túnel internacional para realizar los trámites aduaneros.

Paso Cristo Redentor En contraste, en el complejo de Horcones del lado argentino no se registran demoras para realizar los trámites aduaneros.

A su vez, se insta a los viajeros a mantener la paciencia, manejar con precaución y respetar las indicaciones del personal de Gendarmería y Carabineros de Chile, quienes trabajan para agilizar el tránsito en la medida de lo posible.