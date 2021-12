Pase sanitario: ahora Mendoza considera aplicarlo tras la disposición nacional

“Yo no puedo hacer nada, hay una decisión administrativa del jefe de gabinete de la Nación”, aceptó el gobernador Rodolfo Suárez en referencia a lo publicado hoy con la firma del responsable del área Juan Manzur.

Así se refirió a la Decisión Administrativa 1198/2021 publicada esta madrugada en el Boletín Oficial en la que se anuncia a nivel nacional la implementación de un pase sanitario a partir del 1 de enero. Será necesario que los mayores de 13 años acrediten esquema de vacunación Covid-19 completo para asistir a eventos considerados de riesgo epidemiológico. Se trata de la claudicación de la postura que había expresado hasta el momento: las autoridades locales se habían manifestado contrarias a su aplicación. De hecho, el mismo gobernador había manifestado que no se implementaría en la provincia dado que no lo consideraba conveniente teniendo en cuenta que las vacunas no son obligatorias.

Las declaraciones resultaron una especie de gris: no se trata del anuncio de su aplicación definitiva aunque aceptó que no le quedaría opción más que adherir a lo dispuesto.

“Lo fundamental es establecer que es una decisión administrativa que está vigente en Mendoza pero de aquí a enero va haber mucho trabajo para ver cómo se puede implementar en la provincia”, afirmó el mandatario.

Aclaró que ante esta nueva disposición no es que se puede elegir o no su implementación.

“Al ser un acto jurídico de un gobierno nacional está vigente pero quiero aclarar que dice que recomienda el cuidado para estas cosas y que las autoridades todavía no se determinan porque hay que coordinarlas entre todas, es como se va a hacer el control y lo máximo que dice es que hay que cesar en la infracción, esto es que la persona no puede entrar o estar en un lugar de los que están estipulados como de riesgo sanitario, se va a tener que retirar pero para eso tiene que haber una coordinación muy fuerte de los municipios y el gobierno provincial porque realmente es muy amplio el espectro de lo que hay que controlar”, detalló.

Ante esto, el gobernador dijo que hay que explicar qué es una decisión administrativa: “No es una decreto del presidente sino una decisión del jefe de gabinete en la que recomienda medidas de cuidado, es decir que en aquellos casos que se establecen como de alto riesgo epidemiológico la persona tiene que estar vacunada con esquema que aún no se define qué es”.

Luego aceptó: “Tengo algún tipo de crítica porque no se establece ningún tipo de sanción ante a esto y también creo que va a ser dificultoso porque dicen que tienen que coordinar los distintos estamentos de gobierno, nacional, provincial, municipal para ver cómo se hace el control de esto”.

Según ha estipulado la Nación para poder realizar actividades consideradas de riesgo epidemiológico, deberá contarse con esta herramienta que debe descargarse de la aplicación Cuidar.

El esquema de vacunación deberá haber sido completado al menos 14 días antes.

Se incluyen locales bailables, discotecas, salones de fiestas, bailes u otras actividades similares que se realicen en espacios cerrados. También viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares y eventos masivos organizados de más de mil personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre.

En la provincia, municipios y otras áreas tienen libertad para solicitarlo, tal cual han señalado desde Salud. De hecho, así sucedió el fin de semana en la fiesta de la Cerveza en la que el municipio de Godoy Cruz lo impuso como condición para el ingreso y el Ministerio de Salud instaló allí un puesto de vacunación. Según se informó, durante las tres noches que duró la Fiesta de la Cerveza se aplicaron 672 vacunas. Estas estrategias se vienen implementando junto con operativos especiales para determinados grupos. El gobierno local ha manifestado su confianza en los buenos resultados obtenidos.

La postura de Mendoza

“Sabemos que las vacunas están con aprobación de emergencia y que falta completar etapas de investigación, eso hace complicado establecer la vacuna como obligatoria”, había asegurado la ministra de Salud de Mendoza, Ana María Nadal, ni bien terminó la reunión del Consejo Federal de Salud hace unos días, cuando se anunció el pase.

Luego Suárez había marcado una decisión definitiva: “La vacuna no es obligatoria en nuestro país, es una facultad de cada una de las personas vacunarse o no y en la medida que no sea obligatoria no tenemos en la provincia facultades para establecer restricciones de circulación o de ingresos a algunos lugares y tampoco facultades constitucionales para imponer la obligatoriedad; en la medida que no sea obligatoria imponer un pase sanitario es obligar a la gente a vacunarse y si no estaríamos afectando su libertad de circular en la provincia”.

Así las cosas, por el momento todo sigue igual en la provincia hasta el 1 de enero y habrá que aguardar anuncios del gobierno de Mendoza para conocer la decisión final, que según manifestó el gobernador, terminaría por ser la implementación.