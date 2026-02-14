14 de febrero de 2026 - 09:00

Para este sábado de San Valentín, rige alerta amarilla por tormentas: a qué zonas afecta

Tras un viernes de buenas condiciones, el SMN emitió una alerta amarilla. Se espera una jornada calurosa con máxima de 34°C.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este sábado 14 de febrero, Día de San Valentín se esperan condiciones meteorológicas adversas por el ingreso de un frente de tormentas que afectará gran parte del territorio provincial.

El pronóstico para este sábado

Según informó la Dirección de Contingencias Climáticas, la jornada será calurosa con nubosidad variable con una mínima de 18°C y una máxima que ascenderá hasta los 34°C. Los vientos serán leves del noreste y la cordillera permanecerá algo nublada. Además se prevén tormentas hacia la noche.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará al Este y al Sur provincial a partir de la tarde/noche. No se descarta caída de granizo. Además en Malargüe rige alerta amarilla por zonda.

Alerta amarilla en Mendoza por tormentas.

Cómo estará el domingo

El panorama para el domingo no presenta grandes cambios. Se anticipa otra jornada calurosa con nubosidad variable y la probabilidad de tormentas aisladas. La mínima será de 21°C y la máxima de 32°C.

