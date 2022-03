Para el padre del rugbier que dijo que Báez Sosa “caducó” cuando murió, su hijo está preso “por una filmación”

Lucas Pertossi (23) es uno de los 8 rugbiers que se encuentran detenidos desde enero del 2020 y a la espera de que comience el juicio por el brutal y cobarde asesinato de Fernando Báez Sosa, el joven que fue asesinado a golpes a la salida de un boliche de Villa Gesell. Lucas Pertossi es a quien se lo escucha decir “caducó” en un audio de WhatsApp que envió cuando regresó a la escena del crimen aquel 18 de enero de 2020 y constató que Fernando había fallecido luego de la golpiza.

A más de dos años del homicidio, el “pacto de silencio” que mantenían los 8 jóvenes -que son todos familiares entre sí y han crecido juntos- parece haberse roto. Tras casi 800 días sin hacer declaraciones públicas referidas a la pelea que derivó en la muerte de Fernando, fue precisamente el padre de Lucas Pertossi -Marcos Pertossi- quien defendió a su hijo. “(Lucas) es totalmente inocente, la verdad es que no se entiende todavía que él esté preso por filmar y decir la palabra ‘caducó'”, destacó el padre de Pertossi en declaraciones al programa Telenoche, de Canal 13.

Marcos Pertossi habló por primera vez desde el asesinato de Fernando Báez Sosa. (Captura de video @telenoche)

Marcos Pertossi destacó, además, que su hijo “está muy acostumbrado a hablar de esa manera” (por la palabra “caducó”) y destacó que Lucas “en ningún momento pensó que el chico estaba muerto”. El hombre, quien habló con los periodistas en la puerta de su vivienda, insistió en que su hijo no mató a nadie y aseguró que “está preso por algo injusto, por una filmación”.

La defensa de un padre

Marcos Pertossi insistió ante las cámaras que su hijo estaba sentado en el lugar cuando comenzó la pelea, que derivaría en el asesinato de Fernando a patadas y trompadas. Según el padre del detenido e imputado, cuando vio esta situación, su hijo se puso de pie para ir a separarlos mientras filmaba la situación con su teléfono. “Lo que siente Lucas lo siento yo, el dolor es muy fuerte. Lucas está preso, está privado de su libertad, por algo que realmente yo no entiendo. Lucas no tiene nada que ver en esto, Lucas no hizo nada, Lucas está preso por algo injusto”, insistió el hombre.

Junto con Lucas Pertossi -y en el mismo complejo penitenciario- se encuentran detenidos y a la espera del juicio Ciro (21) y Luciano Pertossi (20), Enzo Comelli (22), Máximo Thomsen (22), Ayrton Viollaz (22), Matías Benicelli (22) y Blas Cinalli (20). Sobre los 8 jóvenes pesa la imputación de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”; así como también la de “lesiones leves” que sufrieron los amigos de Fernando Báez Sosa que estaban con él aquella madrugada.

Lucas Pertossi.

“No entiendo todavía cómo la fiscal (NdA: Verónica Zamboni) puede determinar que él (NdA: por Lucas) es partícipe directo, siendo que él está filmando, ¿¡está filmando y pegando a la vez!?”, siguió con su defensa Marcos Pertossi.

En ese sentido, el hombre agregó -con dejos de amarga ironía y ante la pregunta del periodista- que si su hijo está detenido por haber filmado el ataque, la fiscal debería disponer que se detenga a todas las personas que filmaron la pelea con sus teléfonos. “(Lucas) es un chico travieso, no se pelea con nadie. A él le gusta filmar, es un hobby. No es ni asesino, no es malo, no tiene malas intenciones, vive feliz con las cosas que hace, él no mató a nadie”, insistió.

Fernando Báez Sosa, asesinado en enero de 2020 en Villa Gesell.

Sobre la familia de Fernando y el dolor

En otro momento de la entrevista, Marcos Pertossi habló sobre el dolor que siente por la muerte de Fernando Báez Sosa y al ponerse en lugar de la familia de la víctima. “Me pongo en el lugar de los padres de Fernando y también siento ese dolor; sé lo que sienten porque también lo estoy sintiendo yo. A mí me duele la panza, me duele el estómago de pensar no más. Hay noches que no duermo y pienso mucho en este chico (por Fernando)”, siguió el padre de Lucas Pertossi.

En un principio hubo 10 rugbiers imputados, pero luego fueron absuelots dos de ellos. Foto: Archivo.

Sobre su hijo, contó además que 21 horas del día “preso, guardado”, mientras que las otras tres horas está en el patio. “Es inhumano lo que está pasando, esta Justicia está fallando”, acusó.

El juicio ya tiene fecha

Ya está confirmado que el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa comenzará el lunes 2 de enero de 2023, primer día hábil del año próximo (y en plena feria judicial). Se extenderá, por lo menos, durante 22 jornadas y se espera que participen más de 130 testigos.

Las audiencias, en tanto, serán en el Palacio de Tribunales de Dolores y el Tribunal Oral en lo Criminal 1 (TOC) estará compuesto por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari.