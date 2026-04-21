Para el arzobispo de Mendoza, "Francisco hizo visible a los descartados y dejó una Iglesia más cercana"

A un año de la muerte de Papa Francisco , el mundo vuelve la mirada hacia una figura que marcó un antes y un después en la historia reciente de la Iglesia Católica . En Mendoza , el arzobispo local y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) , Marcelo Colombo , traza un perfil profundo del sumo pontífice argentino , poniendo el foco en su legado , humano, espiritual y político .

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Lejos de una mirada nostálgica, Colombo plantea una lectura vigente. Asegura que Francisco no solo transformó estructuras dentro del Vaticano , sino que también redefinió el rol de la Iglesia en un mundo marcado por desigualdades, conflictos y desafíos ambientales .

La muerte del papa Francisco abre una dura disputa en el seno del Vaticano entre sectores conservadores y progresistas.

“Fue un hombre de una extraordinaria visión sobre la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo”, resume, y enseguida marca el eje central de su papado: la cercanía con los más vulnerables .

El arzobispo de Mendoza destaca que uno de los aportes más contundentes del Papa argentino fue haber puesto en el centro de la escena a quienes históricamente permanecían en los márgenes . “Las periferias existenciales fueron abrazadas por su corazón y su magisterio, haciéndolas visibles para el mundo ”, señala.

En ese sentido, aclara que no se trata de una mera idea abstracta, sino de una práctica concreta que atravesó todo su pontificado. Para Colombo, ese gesto de visibilización implicó también un llamado de atención global, puesto que Francisco interpeló no solo a la Iglesia, sino también a los líderes políticos, sociales y económicos.

Marcelo Colombo Marcelo Colombo. Foto: Los Andes

“Nos dejó la necesidad urgente de valorar el cuidado de la Casa común, entendiendo su vulnerabilidad y la responsabilidad de preservarla para las próximas generaciones”, explica, en clara alusión a una de las banderas más fuertes y marcadas del pontífice, quien falleció el 21 de abril de 2025.

Sin embargo, para Colombo, el legado de Francisco no se agota en esos ejes. El arzobispo sostiene que el Papa también promovió una transformación interna en la Iglesia Católica, alentando procesos más abiertos y profundos.

Papa Francisco Papa Francisco Gentileza

“Animó el discernimiento espiritual y pastoral de grandes temas humanos para un abordaje más eficaz por parte de la Iglesia”, afirma. Y agrega que ese cambio permitió repensar cuestiones complejas desde una mirada más cercana a la realidad cotidiana de las personas.

Lo que Francisco nos dejó: el legado del Papa argentino

En su análisis, Colombo proyecta ese impacto hacia el futuro e identifica tres pilares fundamentales que marcarán la posteridad del papado de Francisco. En ese sentido, destaca la defensa de la paz, la valoración de los movimientos sociales y la sinodalidad.

“La férrea oposición a toda forma de guerra y autoritarismo es uno de los sellos más claros de su legado”, resume el presidente de la CEA, y pondera que, en un mundo atravesado por conflictos, esa postura cobra una dimensión aún más relevante.

El arzobispo Marcelo Colombo lamentó las nuevas medidas restrictivas. Para el arzobispo de Mendoza, "Francisco hizo visible a los descartados y dejó una Iglesia más cercana al mundo real" Archivo

En cuanto a los movimientos sociales, el arzobispo rescata el lugar que Francisco les otorgó como espacios de construcción comunitaria. “Los consideraba verdaderas escuelas de solidaridad fraterna y de superación”, explica. Y en relación con la sinodalidad, destaca un cambio cultural profundo dentro de la Iglesia.

“Es un modo de ser y de hacer donde todas las voces son importantes”, describe.

Un papado con tensiones

El camino de Francisco no estuvo exento de tensiones. Desde el inicio de su pontificado, enfrentó resistencias internas en el Vaticano, especialmente en sectores más conservadores. Colombo no esquiva el tema y reconoce que hubo diferencias marcadas.

“Las críticas tuvieron que ver con distintos momentos y temas: la atención pastoral a divorciados en nueva unión, su mirada sobre los pobres, el acompañamiento a la diversidad sexual o su firme postura contra la guerra”, enumera el arzobispo de Mendoza.

Francisco donó uno de sus papamóviles para que sea adaptado a una clínica de salud móvil para los niños de Gaza Francisco donó uno de sus papamóviles para que sea adaptado a una clínica de salud móvil para los niños de Gaza. EFE

Pero, lejos de interpretar esas tensiones como un obstáculo, el arzobispo las entiende como parte de un proceso natural en una institución milenaria. Y considera que Francisco no evitó los conflictos, sino que los atravesó con la impronta de abrir debates que durante años habían permanecido cerrados.

Pero quizás uno de los aspectos más destacados por Colombo es el impacto del Papa más allá de lo estrictamente religioso. “El gran legado es la fraternidad humana”, afirma. Una idea que trasciende credos, ideologías y sistemas políticos. En ese marco, también resalta su insistencia en una política al servicio de las personas, especialmente de los sectores más postergados.

Domingo 26, la misa en la memoria de Francisco en Mendoza

A un año de su muerte, la herencia de Francisco sigue presente no solo en el discurso, sino también en la acción. En Mendoza, la Iglesia Católica se prepara para recordarlo con una celebración especial.

El jesuita abusador Fretes colaboró en la parroquia del Barrio San Martín, a pocas cuadras de una escuela. Foto: Captura web. El próximo domingo 26 de abril se realizará una misa en su memoria en la iglesia de los jesuitas (San Martín y Colón, Ciudad de Mendoza). Archivo

El próximo domingo 26 de abril, en coincidencia del Día del Buen Pastor, se realizará una misa en su memoria en la iglesia de los jesuitas (San Martín y Colón, Ciudad de Mendoza).

“Hoy ciertamente, todas las parroquias lo recordarán, pero hemos querido escoger ese día, en que todos los obispos habremos regresado de la plenaria de obispos en Pilar, para rezar juntos en cada diócesis por el Papa.”, cierra Colombo.