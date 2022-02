¿Ovnis en el cielo de Maipú? qué son las extrañas luces que alertaron a los vecinos

Eran aproximadamente las 5 de la mañana del domingo. Pía López, una vecina de Maipú, vio algo en el cielo que la asombró. Inmediatamente tomó su teléfono y comenzó a grabar lo que hasta ahora nadie ha podido explicar con exactitud.

En las imágenes se puede ver un resplandor con forma de circunferencia. En la parte central del objeto hay una luz que realiza movimientos rotativos constantes.

El fenómeno dejó atónitos a los usuarios de las redes sociales, y de hecho varios afirman haber visto la estrella misteriosa: “Yo también la vi y van varias noches”, manifestó un internauta. Después otra mujer escribió, “si la veo todas las mañanas desde principios de enero y jira con la tierra, no se desplaza como las estrellas comunes”. Otro afirmó que, “aparece cada día y medio”.

Pía señaló que el video lo envió a “Orbita Cero Mendoza”, sin embargo desde la revista le dijeron que “no se puede definir, al parecer la filmación y la foto no son buenas”, señaló la testigo.

Lo que grabó la vecina de Maipú es extraño, muchos aseguraron que lo que se refleja en el cielo no son más que las luces que se utilizan en evento sociales, sin embargo las extrañas rotaciones ponen en duda esta afirmación.

Casos similares en España, Inglaterra y México

Sin embargo, un comentario llamó poderosamente la atención de los usuarios. Se trata de un mensaje escrito por Gastón López. Él señaló que “este tipo de avistamiento viene ocurriendo hace ya algunos años, incluso en diferentes lugares del mundo, y siempre se relaciona a Elon Musk y sus proyectos”.

Parte de lo que señala López es cierto, de hecho según publica diario La Vanguardia, se han reportan casos similares al de Maipú en países como España, México e Inglaterra.

De hecho, otra mujer identificada como Cristina Hernández de Alicante, localidad española, compartió tres vídeos de la misteriosa luz, que fueron grabados el 4 de abril del 2020 a las 23.30 de la noche.

“Se trata de un objeto visto en el cielo que brillaba como una estrella, pero mucho más intenso y en cuestión de segundos cambió de tamaño”. “También se movía, no era algo fijo”, detalla.

“Duró varios minutos, no fue cuestión de uno ni dos minutos, alrededor de unos 30 minutos, incluso podría ser que más... Además, a veces lo avistábamos y otras veces no... era como si desapareciese y otras veces volvía a aparecer”. “Lo raro es que se agranda y se acerca hacia nosotros”, describe Hernández.

Las imágenes compartidas por la mujer de Alicante sorprenden por su parecido a las publicadas por Pía López. La distancia entre estos avistamientos es de cientos de kilómetros, sin embargo todos los testigos comparten experiencias similares.

Misteriosa luz con forma de circunferencia y que se mueve en círculo a gran velocidad divisada en Alicante, España. Foto de Cristina Hernández.

El abandonado Proyecto Loon de Google

Otras de las teorías planteadas por Gastón López, es que se trate del “Proyecto Loon” de Google.

Gastón nuevamente estaría en lo cierto, ya que según la empresa, este es un proyecto de telecomunicaciones que proporcionaría acceso a internet para zonas rurales y remotas utilizando globos de helio de gran altitud, situados en la estratosfera a una altura de unos 20 km, para crear una red inalámbrica aérea de velocidad 5G.

Este es conocido como el proyecto Loon LLC, el cual comenzó el 17 de junio de 2013. En ese momento se realizó una prueba piloto en Nueva Zelanda, donde lanzaron 12 globos de un material durable. Estos funcionan con paneles solares permitiendo propagar la señal de internet. Días posteriores se lanzaron otros 30 globos de 15 metros de diámetro que pretendían proveer conexión a internet al emitir señales Wi-Fi.

Sin embargo, según las palabras de López lo último que se sabe del proyecto Loon es que se habría suspendido por los altísimos costos operativos.

El proyecto Loon se habría cancelado por los altísimos costos de operación.

Teorías conspirativas acerca del avistamiento

“Puede también ser una acción de distracción a algo que todavía no vemos, no se olviden que China hace algunos días creo un sol de manera Holográfica, todo esto es probablemente el comienzo de muchas acciones que tienen como objetivo confundir y generar dudas entre qué es cierto, y qué no, si ya pudieron crear un Sol, es porque ya no hay límites”, cerró su comentario Gastón.

Con respecto a esto último, Los Andes, publicaba el martes 11 de enero de 2022, una noticia sobre un video que circuló a través de la redes sociales titulado: “¡China lanza un sol artificial de $1 billón de dólares que arde 5 veces más que el sol!”.

En efecto, en las imágenes se puede ver claramente el momento exacto en el que se lanza una gran bola de plasma al cielo, proyecto que estaría comandado por una empresa denominada Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST).

El cielo un gran misterio

La Vía Láctea es una de entre millones de Galaxias. Estas están llenas de estrellas y planetas que aún permanecen inexplorados. Años luz nos separan de los misterios más asombrosos, en los que quizás, se encuentre la clave de nuestra existencia.

Llegar a ellos tal vez sea solo un anhelo para la raza humana. Sin embargo, mirar el cielo en búsqueda de fenómenos puede que sea una actividad que nos haga replantear lo pequeños, pero al mismo tiempo, poderosos que somos gracias a nuestra mente e imaginación que nos hacen ver más allá de lo aparentemente visible.

“Existen dos posibilidades: que estemos solos en el universo o que no lo estemos. Ambas son igual terroríficas”, Arthur C. Clarke.