14 de abril de 2026 - 22:05

Operativo en Guaymallén: incautan 140 kilos de pollo que eran transportados de forma ilegal

En un control preventivo, detectaron un cargamento que no cumplía con las normas sanitarias ni poseía la documentación habilitante.

Decomisaron 140 kilos de pollo en Guaymallén

Decomisaron 140 kilos de pollo en Guaymallén

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este miércoles se llevó a cabo un importante operativo en el departamento de Guaymallén que resultó en el secuestro de 140 kilos de pollo, en el marco del plan estratégico contra el abigeato.

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El procedimiento se originó durante patrullajes preventivos realizados en la intersección de las calles Tabanera y Grenon de dicho departamento. Allí interceptaron a un vehículo que transportaba de manera irregular mercadería avícola destinada a la comercialización.

En este marco los efectivos policiales detectaron que el conductor no poseía el carnet de manipulación de alimentos ni la habilitación del vehículo necesaria para el transporte de sustancias alimenticias. Debido a estas omisiones, se labró una notificación por infracción a la Ley 18.284.

La situación se agravó aún más cuando intervino el área de Bromatología de la Municipalidad de Guaymallén. Los inspectores confirmaron que en el habitáculo del rodado existía contaminación cruzada con otros elementos, lo que representaba un peligro para la salud de los consumidores. Ante la falta de condiciones sanitarias mínimas, se procedió al decomiso total de la carga.

Este tipo de controles buscan garantizar que los alimentos que llegan a la mesa de los mendocinos cumplan con todos los requisitos legales y de salubridad vigentes.

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