Nuevo mapa de la inclusión: Disney revela un estudio pionero sobre accesibilidad en el entretenimiento

Disney presenta un primer diagnóstico integral de accesibilidad cultural de personas con discapacidad, sus familias y amistades en Argentina , con el objetivo de generar conciencia y aprendizajes conjuntos que permitan a la industria del entretenimiento avanzar hacia experiencias en vivo (espectáculos musicales, películas de cine, exhibiciones, shows en vivo y eventos deportivos) más accesibles.

Realizado entre septiembre y noviembre por Youniversal , consultora especializada en investigación y tendencias, se trata de un estudio que reúne corrientes de mercado, entrevistas a referentes de la industria y focus groups de personas con discapacidad y sus familias, así como asesores y organizaciones de la sociedad civil expertos en discapacidad. Sus testimonios ayudaron a construir una radiografía inédita del vínculo entre cultura, industria y discapacidad.

El estudio traza un recorrido por las etapas que las personas con discapacidad atraviesan como consumidores de experiencias de entretenimiento . De ese trayecto surgen obstáculos de información, del entorno y actitudinales.

Hay heterogeneidad dentro del público con discapacidad, y por lo tanto no existe una única solución de accesibilidad. Reconocer esta diversidad es un paso esencial para diseñar experiencias verdaderamente accesibles.

Quienes trabajan en el diseño de experiencias en vivo junto a comunidades con discapacidad logran soluciones más precisas, sostenibles y valoradas por todos los públicos . Ambas partes se enriquecen con los saberes y perspectivas ajenas, y el consenso se construye, a menudo, mediante soluciones graduales e intermedias.

Cada paso cuenta

Las comunidades de personas con discapacidad valoran tanto los gestos simbólicos como los cambios concretos. A su vez, cada experiencia accesible forma nuevos espectadores. Acciones simples, consistentes y sostenidas entre los principales actores de la industria permitirían establecer y normalizar prácticas de accesibilidad que aseguren que la inclusión se convierta en un valor clave y continuo del negocio.

El retorno está más allá de la recaudación

La investigación cuestiona la creencia de que la accesibilidad implica pérdida económica y limita la experimentación en producción. Quienes invirtieron en experiencias accesibles de los casos analizados demostraron un retorno en ampliación de públicos, mejor reputación y la consecuente generación de valor mediático y emocional.

El estudio forma parte de “Más es más”, un movimiento impulsado por Disney para reunir a jugadores clave de la industria del entretenimiento en vivo y explorar conjuntamente posibles mejoras que impulsen una oferta cultural más accesible para las personas con discapacidad.

“En Disney trabajamos para elevar y unificar los estándares de accesibilidad en toda la industria del entretenimiento en vivo. Unir eslabones y convertirlos en una cadena que impulse un cambio real de paradigma: pasar de pensar en la discapacidad como una excepción, a pensarla como una parte esencial de cómo diseñamos el entretenimiento del futuro. Esperamos trabajar codo a codo con toda la industria para lograr esta transformación”, comenta Belén Urbaneja, VP, Responsabilidad Social Corporativa, Gestión de Marca y Diversidad, Equidad e Inclusión, The Walt Disney Company Latin America.