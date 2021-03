Nuestra gran fiesta se convierte en película para adaptarse a la pandemia

Finalmente llegó el día en que Mendoza vivirá su edición especial de la Vendimia de 2021, con una serie de eventos simultáneos alrededor de una fiesta en formato audiovisual (en líneas prácticas, una película). Estos eventos se darán en toda la provincia y otros más en diferentes puntos del mundo, lo cual permitirá llevar la celebración máxima de los mendocinos a una escala diferente a partir de la pandemia de coronavirus .

El clásico escenario de la Vendima, el teatro griego Frank Romero Day, no se vestirá de gala en esta oportunidad: allí no se lucirán las cajas lumínicas, los artistas no correrán por los camarines para cambiarse el vestuario antes de volver al escenario, ni los asistentes harán la famosa “ola” mientras los locutores le ponen ritmo a la “previa”.

“Este año, en un mundo con nuevas reglas, quisimos ver en la adversidad de la pandemia una oportunidad para llevar la Vendimia al mundo”, expresó el gobernador Rodolfo Suárez al hablar de esta celebración, a través de su cuenta en Twitter.

El cambio más importante es el que tiene que ver con el espectáculo, que esta noche será una película formada por episodios que completan una duración aproximada de una hora, y se titula “Historias de Vendimia”. Esta película será trasmitida por los canales de televisión locales, plataformas web y las redes sociales de la provincia.

El film recorre seis relatos con elementos icónicos de nuestra fiesta mayor, como la importancia del agua, la Virgen de la Carrodilla, la impronta del General San Martín, el aporte de los inmigrantes, el esforzado trabajo de la tierra, el legado de los pueblos originarios y la presencia imponente del Aconcagua.

En total, fueron diez los directores vendimiales y seis los cineastas que trabajaron en los relatos que integran la película. Pero, además, esto demandó la participación de cerca de 1.000 artistas en el rodaje, y una parte de ellos estará en los eventos previstos para hoy.

En cierto punto, la realización artística del evento de hoy fue más compleja que la del show en vivo que suele verse en el teatro griego. Para organizar el desarrollo y la ejecución de las cápsulas encargadas de cada episodio, se conformó un grupo de trabajo comandado por Sabrina Fabuel, Victoria Pettignano y Mariano Morales, quienes se convirtieron en los productores integrales de este proyecto, tan ambicioso como nuevo.

Además de coordinar la selección de artistas, el vestuario, el transporte y los baños, por ejemplo, debieron articular el trabajo de los directores. “Los roles en producción en Vendimia son más blandos y en lo audiovisual son más marcados, por lo que tuvimos que lograr que entendieran los códigos en juego”, explicó Fabuel.

De hecho, como complejidad, la productora remarcó que aunque se tenga experiencia en participar de Vendimias centrales, aquello es “trabajo en un solo escenario, con un equipo y un director. Aquí fue todo múltiple. Si a eso se le añade la complejidad de esta situación sanitaria, vemos que las condiciones fueron especialmente difíciles”.

Historias de Vendimia” podrá verse subtitulada. Sobre este punto habló Alejandro Pelegrina, director de Producción Cultural y Vendimia: “El film ha sido traducido a inglés y portugués. A su vez, la película se está subtitulando en tres idiomas: inglés, portugués y castellano, inclusive”.

Esta tarea se logró gracias a la colaboración de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, a través de especialistas en la materia.

En cuanto al rodaje, se desarrolló en 36 locaciones de todo el territorio provincial, elegidas por los directores, con el objetivo de que el espectáculo fuera lo más federal posible.

Para ello se dividió a la provincia en seis sectores de filmación, correspondientes a cada uno de los microaudiovisuales: Zona Sur (San Rafael, Malargüe y General Alvear), Zona Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos), Zona Oeste (Luján de Cuyo y Godoy Cruz), Zona Centro (Capital, Guaymallén y Maipú), Zona Norte (Lavalle y Las Heras) y Zona Este (San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz).

Aunque el estreno de “Historias de Vendimia” está previsto para las 22, antes de la transmisión se proyectará la Bendición de los Frutos 2021, que se rodó el 1 de marzo, con la presencia del Gobernador, algunas autoridades, representantes de diferentes credos y Mayra Tous y Eugenia Serrani, Reina y Virreina Nacional de la Vendimia, respectivamente.

Emisión internacional

Con la imposibilidad de utilizar el Frank Romero Day, pero ante la necesidad de generar espacios para celebrar la fiesta, se han previsto más de 200 “Puntos Vendimia”, tanto en Mendoza, como en otros sitios del país y del mundo (ver páginas siguientes).

Por otro lado, son 55 los países que ya confirmaron la proyección del film, mientras que “en siete embajadas de Argentina en el exterior se realizarán diferentes tipos de eventos, respetando los protocolos sanitarios de cada país”, precisó Suárez. Inclusive, en las diez ciudades miembros de la Red Great Wine Capitals se celebrará y proyectará la película.