Nublado, alerta por fuertes vientos y tormentas en Mendoza: el tiempo para este domingo

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 9°C para este domingo.

Este domingo 22 de marzo se espera en Mendoza un cielo cubierto que terminará con tormentas durante la noche. Sin embargo, durante el día rige una alerta amarilla por vientos intensos, por lo que recomiendan tomar medidas preventivas. En algunas zonas, especialmente el sur, bajará el Zonda.

Tiempo para este domingo La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo con nubosidad variable y ascenso de la temperatura. Se anuncia una máxima de 27°C y una mínima de 9°C, con vientos moderados del noreste. En la Cordillera, por su parte, se anticipan precipitaciones.

En cuanto a las alertas amarillas, en el día se anticipan fuertes ráfagas de viento en toda la provincia, rotando desde el sur y extendiéndose hasta la madrugada del lunes. Para la precordillera y el sur, especialmente Malargüe, serán alcanzados por el Zonda.

En tanto, recomiendan tomar precaución por posibilidad de que baje al llano. Finalmente, comenzará la inestabilidad en el territorio mendocino durante la noche y se esperan tormentas en varias zonas: Oeste del Gran Mendoza y Valle de Uco, y en zona Este.